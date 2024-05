– Da kan vi bare stenge. Da er det lås på dørene, sier daglig leder Knut-Espen Misje på Hermetikken i Stavanger.

De fikk nettopp sin første Michelin-stjerne, men nå frykter de at det kan bli den siste.

Det er et forslag om forskjellige regler for skjenkebevilling i bydelene og sentrum i Stavanger som nå truer restauranten.

I juni skal Stavanger bystyre vedta nye skjenkeregler, og et av innspillene som kom da dette var ute på høring er at skjenkingen i bydeler må stenge klokken 22, og stedet kl. 22.30.

– Det høres helt vanvittig ut. Dette vil være et tilbakeslag for Stavanger som by på alle mulige måter.

Misje kaller forslaget et lite gjennomtenkt næringsforbud for dem.

– Vi lever av å selge middag. Vi har bookinger fra 18 til 21. Da må vi bare stenge. Da kan ikke vi leve. Og vi lager ikke noe bråk heller.

Jubelen sto i taket da det var et faktum at Hermetikken sikret sin første Michelin-stjerne. Nå frykter de at det kan bli den siste. Foto: Fride Audunsdotter Westvik / NRK ROGALAND

Ønsker et skille mellom sentrum og bydelene

Vi spoler litt tilbake.

Naboen til Hermetikken, serveringsstedet Lervig Local, har over et par år hatt konflikter med naboer som er misfornøyde med lydnivået som kommer fra stedet.

Naboene til Lervig Local krevde at stedet skulle stenge serveringen klokken 22.

– Jeg syns det er dumt at enkeltindivider prøver å løse spesifikke naboproblemer med forslag til lovendringer som rammer en hel bransje, sier Misje.

Leder i bydelsutvalget på Eiganes og Våland, Erik Hammer (V), sier at de ønsker et skille på det som skjer i Stavanger sentrum og ute i bydelene.

Ifølge Hammer falt forslaget da det var oppe i bydelsutvalget sist, men at de nå skal vurdere saken på ny før den går videre til bystyret i Stavanger.

Han tror bydelsutvalget kommer til å vedta at det må være forskjell på skjenkeregler i sentrum og i bydelene.

Skjenkebevilling er en viktig del av driften for restaurantene. Foto: Jonas Kroken Sævereide / NRK

Mener forslaget er hårreisende

Men akkurat hvordan dette skal reguleres, har han ikke klart for seg.

– Kanskje det skal være noe i forhold til avstand. Andre bydeler har hoteller med skjenkebevilling med større avstand til der folk bor.

– Hvis det skal handle om meteravstand så blir det likt for Lervig Local og Hermetikken, da?

– Ikke nødvendigvis, for det kan òg handle om det er boliger i samme bygg som det er for Lervig Local, som det faktisk ikke er for Hermetikken.

Leder i Eiganes og Våland bydelsutvalg, Erik Hammer. Foto: Privat

Han innrømmer at det ikke er optimalt å ha samme regler for puber og restauranter i bydelene.

– Vi ønsker mer muligheter for å kunne gå og få seg servering i bydelen, ikke mindre. Og da må vi ha skjenkebevilling som legger til rette for det, sånn at vi kan få det òg få ned det konfliktnivået som vi kanskje har sett at det har vært litt av.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO, kaller det opprinnelige forslaget hårreisende og sier det skapte store reaksjoner i bransjen.

– Ingen av disse, enten de viser fotballkamper eller serverer stjernemat, klarer seg hvis de må stenge klokken 22 og få folk ut dørene 22.30. Det er altfor kort tid å ha inntjening på.

Tror forslaget blir strøket

Grindland mener en god og spennende by kjennetegnes ved at det er liv i bydelene.

– Det må finnes nabolagskafeer, restauranter, puber og kulturtilbud. Dersom politikerne vedtar skjenkestopp klokken 22, tar de samtidig livet av det gode bydelslivet. Det kan vi ikke godta.

Tone Grindland oppfordrer politikerne til å høre på både bransjen og innbyggerne, alle som ønsker seg at det er gode og spennende tilbud også i bydelene. Foto: Marie Håland

Hun tror forslaget kommer fra et godt sted, men mener det ikke fungerer i realiteten.

– Jeg har tiltro til at dette blir strøket og lagt vekk, fordi det er en veldig dårlig idé.