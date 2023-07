Her renner ødelagte gressklippere inn på verksted – gir ny miljøvennlig bensin skylden

Verkstedet til Eivind Håland på Randaberg har på kort tid fylt seg opp med gressklippere av flere sorter, med det til felles at de går på bensin.

Gressklipperne som kundene leverer, vil rett og slett ikke starte.

Håland drar frem en relativt ny klipper som har blitt levert inn med startvansker. Motoren ser fin ut, men den nye typen 95 oktan blyfri bensin har tatt knekken på forgasseren, mener Håland.

Delen må byttes, og det blir ikke billig.

– I den nye bensinen er det for mye etanol, som trekker til seg mer fuktighet. Det gjør at maskinene ikke starter så enkelt, sier Håland, som er påtroppende daglig leder for bedriften Maskin- og verktøyleverandøren.

En rekke klippere venter på rens og reparasjon på verkstedet til Eivind Håland. Foto: Johan Mihle Laugaland

Mer miljøvennlig

Siden i vår har det blitt blandet inn mer bioetanol i bensinen. Andelen har økt fra fem prosent til ti prosent, og derfor kalles den nye bensinen «E10». Det er bedre for miljøet, men ikke for små motorer.

Verkstedet på Randaberg har «alltid» hatt kunder innom som har helt bensin fra en gammel dunk på klipperen med medfølgende fuktproblemer.

Men i år har han en helt ny kundegruppe: Folk som har kjøpt den nye bensinblandingen og som får problemer med gressklipperen kort tid etterpå.

– Det har virkelig tatt seg opp, og da er det E10-bensinen som har vært den avgjørende faktoren, sier Håland.

Håland og kollegene må fjerne fukten, rense maskinen og noen ganger skifte hele deler. Den nye bensinen er den billigste ved pumpene, men kan fort bli den dyreste dersom klipperen må på verksted.

– Det koster noen kroner, alt etter hvor mange ganger vi må rense. Er vi heldige, så fungerer det første gangen. Men noen ganger må vi rense flere ganger eller bytte deler

Økt innblanding av etanol gjør at bensinen tiltrekker seg fuktighet og vann, som gjør at det kan bli vanskelig å få start på gressklipperen og andre små motorer. Foto: Johan Mihle Laugaland

Ønske fra selskapene selv

Nå anbefaler Håland forbrukere av små bensindrevne gressklippere å gå tilbake til 98-bensin eller å bruke alkylatbensin i stedet for E10-bensin.

– Nå forsvinner jo en del bensinklippere ettersom flere og flere går på batteri. Men det er mange som har bensingressklippere ennå, og mange er avhengige av disse fortsatt, sier Håland.

Det er drivstoffselskapene selv som har bestemt seg for å selge E10-bensinen, og det er ikke noe krav fra myndighetene.

– Selskapene har et ønske om å få mer fornybart inn i det fossile drivstoffet for å redusere klimagassutslippene. De vil gjøre det fossile drivstoffet mer klimavennlig, rett og slett, sier Kjartan Berland, fagsjef i bransjeorganisasjonen Drivkraft Norge.

Kjartan Berland, fagsjef i Drivkraft Norge. Foto: Moment Studio

NRK treffer Terje Hjemgård Torkelsen, som normalt tar i bruk 95 bensin oktan i gressklipperen både på hytta og hjemme. Foreløpig har han ikke hatt problemer med klipperen.

– Det har gått greit hittil, men nå må jeg kanskje revurdere, sier Torkelsen.

Mens mange andre har byttet ut bensinklipperne med batteridrevne varianter, er Terje Hjemgård Torkelsen trofast til sin bensindrevne gressklipper. Foto: Tom Edvindsen

– Jeg fikk ikke liv i den

Også for båteiere har E10-bensinen vist seg å være problem. Det har Jostein Opsal erfart. Da han skulle starte påhengsmotoren på hytta utenfor Stavanger, gikk det dårlig.

– Jeg fikk ikke liv i den, sier han.

Jostein Opsal har byttet tilbake til 98 oktan etter det ublide møtet med E10-bensin. Foto: Privat

Båtbransjeforbundet Norboat advarte tidligere i år mot E10-bensinen, og anbefalte alle med bensinmotor å gå over til å fylle 98 oktan. Opsal skylder på den nye bensinen for startvanskene han opplevde.

– Problemet er når motoren står lenge. Etanolen trekker til seg vann som gjør at det kommer dritt i forgasseren og motoren stopper, sier han.

Da Opsal fant ut dette, overførte han like godt bensinen fra påhengsmotoren over til plenklipperen.

– Det tok vel fem minutter før den stoppet den også.

Bruker bare 98 oktan

Opsal måtte ut med noen sure tusenlapper til reparasjoner. Nå bruker han bare 98 oktan på påhengsmotoren og plenklipperen.

Fagsjef Berland i Drivkraft Norge mener den enkelte forbruker må forsikre seg om motoren kan gå på E10.

– Og hvis du er i tvil, må du sjekke instruksjonsboka eller ta kontakt med en forhandler, sier han.

– Men er det ikke et paradoks at problemene gjør at folk bytter til den mer klima- og miljøfiendtlige 98 oktan-bensinen?

– 98 oktan-bensinen er et veldig lite produkt i volum. Den utgjør 2–3 prosent av bensinsalget i Norge. De aller fleste bensinbiler etter 2001, og samtlige biler etter 2011, kan kjøre på produktet 95 E10. Følgelig vil det absolutt være positivt for klimaregnskapet at fornybaranelsen i bensin øker fra 5 til 10 volumprosent, sier Berland.

Frp vil ha mer etanolfri bensin

Fremskrittspartiet og stortingspolitiker Morten Stordalen er bekymret for at E10-bensinen skal skape mer strukturelle problemer. I Stortinget i mai tok Stordalen til orde for at staten skulle gjøre 98 oktan mer tilgjengelig.

– Det er i dag bare 404 bensinstasjoner som tilbyr etanolfri bensin, av totalt 1.000 utsalgssteder. Bruk av etanolbensin på motorer som ikke er tilpasset, gir fare for driftsstans, motorhavari og motorbrann, sa Stordalen i stortingssalen.

Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) tar til orde for mer etanolfri bensin på markedet. Foto: Skjermdump / Stortinget

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Sp) avviste Stordalens forespørsel.

– Jeg ser dessverre nå ingen gode løsningen for å innføre en statlig ordning som sikrer tilgang til etanolfri bensin, men jeg har selvfølgelig merket meg de synspunktene som vi har fått fra bilentusiastmiljøene, svarte Nygård.

Til NRK sier Stordalen at det er synd dersom hundretusenvis av produkter og kjøretøy ikke lenger kan brukes og må skrotes.

– Om det ikke er mulig å få tak i drivstoff som kan benyttes på eldre biler, båter og eksempelvis gressklippere, vil dette få store konsekvenser for samfunnet både praktisk og miljømessig, sier Frp-politikeren.