Helse Vest oppretter pandemilager på størrelse med to fotballbaner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Da pandemien inntraff i 2020 hadde vi smittevernutstyr på lager, men vi hadde ikke nok til å kunne håndtere en langvarig pandemi, sier Joakim Solbakk Pedersen.

Han er prosjektleder i Helse Vest og leder arbeidsgruppa som skal holde oversikt over utstyrssituasjonen i hele regionen.

STORT: Lageransvarlig Hans Martin Bjørneset (t.v.) sammen med Joakim Solbakken Pedersen i Helse Vest på lageret på Forus. Foto: Arild Eskeland / NRK

Nå fyller de et lager på Forus i Stavanger på størrelse med en fotballbane. Det samme gjøres i Bergen.

– Helt nødvendig

Lagrene inneholder tusenvis av paller med smittevernutstyr som munnbind, åndedrettsvern, smittedrakter, hansker og annen type utstyr som blir brukt i den daglige driften.

Utstyr som Norge tidligere i pandemien fikk kritikk for å ikke ha tenkt på at vi måtte ha nok av.

– Dette tiltaket er helt nødvendig. Den neste pandemien vil komme, det er bare et tidsspørsmål når, sier Bjørn Ivar Kruke, professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Bjørn Ivar Kruke, professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger (UiS). Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Vi må ha verneutstyr til helsevesenet slik at de er i stand til å håndtere den. Vi visste at en pandemi var en alvorlig risiko, men iverksatte ikke tiltak. Nå har vi lært, og det er bra, sier han.

Klar til en eventuell ny pandemi

Siden våren 2020 har Helse Vest jobbet med å skaffe nok utstyr på lageret for å kunne beskytte de ansatte på sykehusene.

– Det handler først og fremst om beredskap og trygghet. Vi skal nå bygge opp et lager for en potensiell framtidig pandemi. Lageret skal gi trygghet for at vi har nok utstyr, uavhengig av når pandemien treffer og hvor kraftig den blir, sier Pedersen.

FORUS: Slik ser deler av lageret på Forus i Stavanger ut. De har tusenvis av paller med smittevern lagret her. Foto: Arild Eskeland / NRK

Det har vært og er fremdeles store leveringsutfordringer i markedet. Dette gjør arbeidet med å holde oversikt over utstyr, behov og lager ekstra vanskelig.

Før pandemien tok det 30 dager å frakte produkter fra Kina til Norge. Nå tar det 90 dager.

Joakim Solbakk Pedersen, prosjektleder i Helse Vest. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Vi er avhengige av tett dialog med leverandører, slik at vi vet hvilke produkter som kan bli vanskelige å få tak i framover, forklarer Solbakk Pedersen.

Godt rustet

Samtidig vil Helse Vest unngå at det blir slik at lageret går ut over andre sykehusregioner og land.

Alle sykehusene i Helse Vest har egne lager. I tillegg kommer disse to regionale beredskapslagrene.

– Nå skal vi ha nok for å kunne håndtere en framtidig ukjent pandemi, sier Pedersen.