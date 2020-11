Hege Haukeland Liadal siktet for grovt bedrageri

Siktelsen er bekreftet av både Haukeland Liadals forsvarer Erik Lea og Oslopolitiet Ifølge Aftenposten.

Liadal erkjenner ikke straffskyld for grovt forsettlig bedrageri, men for grovt uaktsomt bedrageri, sier Lea til avisen.

Hun ble anmeldt for grovt bedrageri av Stortinget i 2019, etter avsløringer i Aftenposten om fiktive reiseregninger.

Haukeland Liadal trakk seg midlertidig fra flere verv i Arbeiderpartiet etter avsløringene.

– Det er viktig for meg at feil rettes opp og at alle fakta kommer på bordet. Derfor har jeg kommet til at det er riktig at jeg trekker meg midlertidig fra mitt verv som nestleder i Rogaland Ap mens denne saken pågår, skrev Haukeland Liadal på Facebook da avsløringene ble offentliggjort.

Ikke på valg

Haukeland Liadal ble vraket av Rogaland Aps nominasjonsliste til stortingsvalget neste år.

Leder i nominasjonskomiteen i Rogaland Ap, Eirin Sund, sa til NRK at Haukeland Liadal ikke var kandidat, og at hun i sluttfasen av nominasjonsarbeidet har vært i dialog med henne om dette.

Eirin Sund er leder i nominasjonskomiteen til Rogaland A. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Ingen av fylkeslagene eller AUF har foreslått Haukeland Liadal som kandidat, og derfor er hun ikke på lista, sa Sund i september.