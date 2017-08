Hard kamp om Trollpikken-navnet

​Patentstyret har i løpet av sommeren fått inn to søknader om monopol på merkevaren «Trollpikken», skriver VG. Den som får rettighetene står fritt til å bruke varemerket på salgsprodukter.

Alle vil ha en bit av Trollpikken. Her er Kjetil Bentsen i intervju med BBC om «The resurrection of the Rude Rock». Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Kjetil Bentsen, Trollpikkens far, er en av dem som nå har søkt om rettighetene på navnet. Han har stått i spissen for å gjøre steinformasjonen kjent, og foreslo navnet i januar i år.

– Klart det er spennende. Jeg søkte rett og slett for å beholde merkevaren lokalt. Dette gjør jeg ikke for å tjene penger selv, men for at dem som ønsker å tjene penger på attraksjonen i området kan gjøre det, sier han til VG.

Bentsen ønsker at lokale aktører med gode vareforslag, skal få bruke navnet dersom han vinner.

Vokst opp i nabolaget

Bentsens søknad kom på bordet 21. juni, men i slutten av juli kom søknad nummer to til Patentstyret. Søkeren er 29 år gamle Mette Jeanette Tønnessen som har vokst opp like ved Trollpikken, men nå er bosatt i London.

– Vi har gått opp og ned den bakken i alle år, også plutselig skjedde dette, og vi tenkte det kunne være kjekt å gjøre noe med det, sier Tønnesen til VG.

På ukene siden Trollpikken ble gjenreist har om lag 10.000 turister tatt turen til fjellformasjonen i Dalane. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Hun har søkt om navnet «Trollpikken Norway», men søknadene vil bli vurdert opp mot hverandre.

Avgjøres om tre måneder

Lokale entusiaster hadde så vidt satt i gang arbeidet med å få Trollpikken på kartet, da den ble kappet av. Kort tid etter var fallosformasjonen en verdenssensasjon.

Det vil ta om lag tre måneder før Patenstyret bestemmer seg for hvem som får monopol på navnet. Hvem som søkte først, men også innholdet i søknaden, vil bli vektlagt. Trolig kan bare en av kandidatene gå seirende ut av kampen.