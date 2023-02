Det ble klart etter et ekstraordinært styremøte i Rogaland Arbeiderparti tirsdag kveld. Det melder VG.

Hadia Tajik skriver i en SMS til NRK at hun er glad for å ha hjemfylket sitt i ryggen og at hun er takknemlig for at så mange folk fra hele landet i organisasjonen deres har oppfordret henne til å stille.

– Hvis valgkomiteen og landsmøtet vil det, så er jeg klar for å ta ansvar i ledelsen av partiet. Utover dette har jeg ikke tenkt å si så mye mer om dette nå, det er viktig at valgkomiteen får ro til å jobbe og at prosessen går sin gang, skriver Tajik i en SMS til NRK.

Rogaland står i dag uten representasjon i sentralstyret til Arbeiderpartiet etter at Hadia Tajik trakk seg som arbeids- og sosialminister og deretter som Ap-nestleder i kjølvannet av pendlerboligavsløringene i fjor.

Arbeiderpartiet har landsmøte 4.–6. mai. Det er der sentralstyret skal velges.