– Det er en utrolig følelse å nå toppen. Det er et mål jeg har hatt veldig lenge, så det var en lettelse, sier Ole Jakob Kjølvik.

Dødsfall og klatrere som går i kø for å komme seg til Everest-toppen har blitt mye omtalt i media den siste tiden.

Toppen kan nås fra Nepal på Sørøst-siden, eller fra Tibet i Kina på nordsiden. Rutevalget kan ha mye å si for å unngå de store folkemengdene.

– Jeg gikk opp på nordsiden og opplevde ikke noe særlig kø. Kineserne begrenser antallet klatrere hvert år. Det stilles også strengere krav til ferdigheter, sier Kjølvik.

Til sammen har nesten 380 klatrere fått tillatelse til å bestige fjellet fra Nepal under årets sesong. Antallet er betydelig lavere fra Kina med 140 klatrere.

Dette bildet, tatt 22. mai, viser køen av klatrere på vei opp Mount Everest. Foto: HANDOUT / AFP

Passerte flere døde mennesker

33-åringen fra Fogn i Rogaland besteg det 8848 meter høye fjellet forrige fredag. Det var hans andre forsøk. I 2017 måtte han avbryte på grunn av sykdom.

Denne gangen gikk det, men ikke helt uten utfordringer. 200 meter fra toppen i 30 minusgrader skjedde det som ikke skal skje.

Oksygenmasken til Kjølvik frøs til is da han skulle ta fatt på de siste 200 høydemetrene. Foto: Privat

– Oksygenmasken min frøs til is, og jeg måtte gå de siste to timene uten. Da ble jeg bekymret. Energien forsvinner og du føler at du skal besvime.

Da Rogalendingen nådde toppen, smeltet heldigvis isen på oksygenmasken på grunn av solen.

Kjølvik sier turen også gjorde sterkt inntrykk på grunn av alle de døde klatrerne han måtte passere.

– Vi gikk forbi folk som hadde dødd bare noen timer før vi kom. Én av dem hang fra et klatretau som vi måtte klatre rundt, sier Kjølvik.

Hadde nett på 7000 meters høyde

Mens Kjølvik klatret Everest, en tur som har tatt liv av totalt 300 mennesker, fulgte søstrene Margretha Kjølvik Berge og Åshild Haglund spent med hjemmefra.

– Han sendte oss meldinger og hadde nett helt opp til 7200 meter. Det ved hjelp av solcellepanel på sekken. Vi snakket også på FaceTime fra basecamp, sier Haglund.

Den siste etappen kunne familien følge med på via GPS-signal.

– Den natten var grusom. Vi så på GPS at gruppen gikk opp, men vi visste ikke om han fremdeles var en del av laget, eller om noe hadde skjedd, sier Berge.

Torsdag denne uken landet rogalendingen trygt på Sola. Der ble han møtt av en stor gjeng venner og familie.

Nå står andre utfordringer for dør.

– Jeg var veldig bestemt på at dette skulle være siste turen til Mount Everest. Det finnes mange andre fjell som jeg også vil klatre, sier Kjølvik

