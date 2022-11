Full stans i utbetalingen til pelsdyrbøndene: – Jeg er nesten på gråten

– Vi kommer ikke videre i livet, rett og slett. Usikkerheten er helt enorm, og det er helt forferdelig. Jeg er nesten på gråten. Vi begynte å se lyset i tunnelen, men nå er det skrudd av igjen, sier pelsdyrbonde Terje Øvrebø.

Han er en av flere pelsdyrbønder som ikke har fått erstatning etter at det i 2019 ble flertall på Stortinget til å vedta å avvikle pelsdyrnæringen.

Øvrebø fikk nylig gården sin taksert, og han begynte da og se lyst på livet igjen.

Men i dag fikk han kontrabeskjeden: Takseringen er ikke gyldig lenger, og utsatt på ubestemt tid.

– Det er dypt fortvilende å måtte vente, forteller Øvrebø.

Han har hatt store planer om å gå videre med ny næring, men har måttet vinke farvel til flere muligheter på grunn av mangelfull økonomi.

Pelsdyrbonde Terje Øvrebø forteller at han ikke kommer videre i livet før han har fått erstatningen som regjeringen har lovet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Borch: – En kjedelig situasjon

– Det har oppstått en svært kjedelig situasjon når det gjelder taksering av pelsdyranleggene. Den skulle jeg gjerne ha vært foruten, skriver landbruks- og matminister Sandra Borch, i en pressemelding.

Torsdag kveld har hun vært i hastemøte med Landbruksdirektoratet og Norges Pelsdyralslag.

Temaet for møtet har vært at Landbruksdirektoratet har stanset taksering av pelsdyranlegg i regi av Norsk Landbrukstakst, og dermed også utbetalingene.

– Jeg er opptatt av at takstene skal bli korrekte slik at oppdretterne får et korrekt oppgjør i tråd med Stortingets beslutning, og jeg er opptatt av at det ikke skal bli noen unødvendige forsinkelser på grunn av den situasjonen som har oppstått, skriver Borch.

Landbruks- og matminister Sandra Borch har i kveld hatt møte med pelsdyrnæringen for å orientere rundt situasjonen. Foto: Dan Henrik Klausen

Norsk Landbrukstakst SA fikk gjennom anbud jobben med å taksere anleggene, men nå mener direktoratet at det er mangler ved grunnlagsmaterialet brukt i takstene som er utarbeidet.

– Vi er i dialog med direktoratet om avtalen, skriver Lisa Salin Brøndbo, organisatorisk leder i Norsk Landbrukstakst i en e-post til NRK torsdag kveld.

Det siste året har rett under 300 bønder ventet på å få et tilbud om erstatning, og de venter fortsatt.

Borch mener det er viktig og riktig at direktoratet nå utbetaler forskudd på erstatningen med utgangspunkt i den beregna bruksverdien på anleggene.

– Jeg er opptatt av at det skjer så raskt som mulig, sa landbruks- og matminister Sandra Borch i møtet.

Øvrebø mener at det kommer for sent.

– Det ble skrevet til oss tidlig i uken at innen utgangen av november skulle vi få tilbud om en midlertidig bruksverdiberegning. Det er nesten to måneder for sent i forhold til hva de lovet opprinnelig. Da får vi litt, men det er bare en brøkdel av takst, for å si det sånn, sier Øvrebø.

I slutten av september gikk Senterpartiet ut og sa at tilbudene skulle komme.

Landbruksdirektoratet opplyser til NRK torsdag kveld at de ikke ønsker å kommentere saken.

– Fremstår veldig merkelig

Det var i starten av uken bøndene fikk brev om at all taksering av pelsdyrfarmene stanses. Så langt skal fem opprettere ha fått erstatning.

Jan Ove Horpestad, som er leder i Rogaland Pelsdyralslag, sier han har vanskelig for å forstå at takseringen som Norsk Landbrukstakst SA var i gang med ikke er god nok.

– De er jo autoriserte av staten til å utføre arbeidet, der de har vunnet en anbudskonkurranse ut av seks firma til å utføre jobben, og plutselig er de ikke gode nok. Det fremstår veldig merkelig, sier Horpestad.

Leder i Rogaland Pelsdyralslaget, Jan Ove Horpestad, beskriver situasjonen som frustrerende og fortvilende. Foto: Hanne Høyland / NRK

Han beskriver situasjonen som fortvilende og frustrerende.

– Vi hadde håpet at pelsdyrsaken nå var på skinner igjen, og at toget begynte å gå sakte, men sikkert mot mål. Men nå må vi gå mot nok en jul og nyttår i usikkerhet på hva erstatningen vil bringe oss, sier han.

Landbruksdepartementet skriver på nettsidene sine at de vil invitere Norges Pelsdyralslag til et møte på administrativt nivå kommende uke om tiltak som kan avhjelpe situasjonen som har oppstått.