Pelsdyrbøndene venter fortsatt på milliarderstatningen de skulle få

Det har gått nøyaktig syv måneder siden vi sto i det tomme minkhuset til tidligere minkbonde, Jan Ove Horpestad.

– Det har skjedd fælt lite siden sist, sier Horpestad, som også er leder for Rogaland pelsdyralslag.

Han får støtte av tidligere pelsdyrbonde Kjell Hodne.

– Det er utrolig skuffende av byråkratiet i landbruksdepartementet. At de ikke klarer å få gjort noe med denne saken, sier Hodne.

I mars besøkte landbruks- og matminister, Sandra Borch, et stort landbruksmøte på Varhaug, der ble det lovet at kompensasjonen skulle komme raskt, ifølge pelsdyralslaget.

Det tente et håp hos pelsdyrbøndene.

– Prosessen er nok tung og omfattende, så per i dag står vi omtrent på stedet hvil, der vi var i januar, sier Horpestad.

For halvannet år siden sluttet han som pelsdyrbonde. Alt som er igjen er et tomt minkhus.

TOMT: Horpestad unngår det tomme minkhuset, det vekker for mange følelser. Foto: Hanne Høyland / NRK

14. januar 2018 ble det kjent at Solberg-regjeringen ønsket å avvikle pelsdyrnæringen. Avviklingen var lenge omstridt, men ble endelig vedtatt av Stortinget i juni 2019.

Innen februar 2025 skal det være helt tomt for pelsdyrgårder i Norge. Nå etterlyser pelsdyrbøndene kompensasjonen de er lovet fra regjeringen.

Får erstatning på 2018-nivå

En stor bekymring er at kompensasjonen skal regnes ut fra 2018 takster. Prisøkningen som samfunnet nå rammes av skremmer Horpestad.

– Det begynner å gå hardt utover økonomien. Vi er rammet av diesel- og strømpriser og har snart gått fem år uten inntekt. Dette er hardt nok for dem som har inntekt.

Kompensasjonen har blitt heftig diskutert. I fjor vår landet flertallet av de politiske partiene på en pakke på cirka 3,4 milliarder kroner.

– Den erstatningen vi får er ikke like mye verd som det den var i 2018. Hadde vi bare kunnet kommet i gang med en gang, sier han.

Jan Ove Horpestad, leder av Rogaland pelsdyralslag. Foto: Hanne Høyland / NRK

Det skal nevnes at flere pelsdyrbønder har omskolert seg, Horpestad jobber som skadedyrteknikker og Hodne har blitt kyllingbonde, men dette er ikke tilfelle for alle.

I tillegg har mange av pelsdyrbøndene problemer med å få lån til å satse på andre næringer, og flere sliter psykisk på grunn av denne belastningen.

Forstår frustrasjonen

Senterpartiets (Sp) finanspolitisk talsmann, Geir Pollestad, understreker derimot at det har skjedd mye siden sist NRK møtte bøndene.

– Mange har allerede søkt om erstatning, og vi er øyeblikk i gang med taksering av eiendommene, så dette går slag i slag, sier Pollestad.

Geir Pollestad møtte også bøndene i det tomme minkhuset i januar. Foto: Hanne Høyland / NRK

Han forstår godt at bøndene er utålmodige, etter alt de har vært gjennom, og lover at de jobber så fort de kan.

– De alle fleste sakene bør og må landes i løpet av dette året, sier han.

Likevel vil han ikke love noe, i fare for å gi folk i en vanskelig situasjon falske forhåpninger.

Sp kan heller ikke love at takstene blir justert opp til 2022-nivå.

– Det er ikke gjort noen spesielle endringer som følge av det som har skjedd den senere tiden, så det er en ting en vurderer når staten utmåler sitt tilbud, sier han.

Synes du dette har gått fort nok?

– Det kan godt være det kunne blitt gjort noen måneder raskere, men husk vi har lagt bak oss en periode med tre tapte år, der det ikke hadde blitt gjort noe for å få på plass en erstatning til pelsdyrbøndene.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om særskilte kompensasjonsordninger etter avviklingen av pelsdyrnæringen.

Den nye forskriften utvider i korte trekk retten til kompensasjon for riving og opprydding.

I en e-post til NRK skriver landbruksdirektoratet at de legger opp til at staten skal gi et tilbud innen seks måneder etter at kravet er mottatt fra den enkelte pelsdyrbonde. Takst med verdigrunnlag fra januar 2018 vil være en del av grunnlaget for å kunne gi et riktig tilbud.

Takseringen starter etter sommeren ifølge Pollestad.