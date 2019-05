Full splittelse mellom sentrale bom-aksjonister

Den nye gruppa heter Bomfritt Rogaland, og skal samarbeide med Bomfritt Norge. Gruppa er foreløpig lukket på Facebook, men Lind sier hun skal åpne den før sommerferien.

Noe av årsaken til at bomaksjonistene splitter lag, er uenighet om virkemiddelbruken.

– Mange av dem som nå er ekskludert hos oss, har ytret ønske om aksjoner som vi ikke kunne stå inne for, sier Sigurd Sjursen

Sigurd Sjursen følte at en gruppe av medlemmene i «Bomfritt Jæren - Nok er Nok» ble for ekstreme. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han er mannen bak Facebook-gruppa «Bomfritt Jæren – NOK er NOK», som ble opprettet i fjor sommer, og som i dag har 56.000 medlemmer.

– Har du eksempel på aksjonsformer som dere har stanset?

– Jeg vet at det for eksempel har blitt snakket om å bruke møkkaspredere utenfor fylkeskommunen og forskjellige rådhus. Det er sånt som ødelegger for saken, og som gjør at politikerne ikke kan ta oss seriøst. Vi ønsker god dialog med de folkevalgte, sier Sigurd Sjursen.

– Vil dra det så langt jeg kan

Alexandra Lind er tydelig på at heller ikke medlemmer av hennes nye aksjonsgruppe skal ty til ulovligheter.

Alexandra Lind sier hun vil bruke lovlige virkemidler, men helt ut mot grensene. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Jeg vil jo prøve å dra det så langt som jeg kan, men med politiets samarbeid. Vi kommer ikke til å være mer ekstreme, og vi skal forholde oss til loven, sier hun.

Men legger samtidig til:

– Jeg kan dessverre ikke holde kontroll over alle mennesker som engasjerer seg i dette opprøret.

– Ordføreren overdrev

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) fikk i går stor nasjonal oppmerksomhet da hun fortalte om den drøye virkemiddelbruken til noen av bompengemotstanderne.

Alexandra Lind satt selv i kommunestyresalen og hørte på. Lind sier hun ble berørt av ordførerens tale.

– At det skal gå ut over familien hennes og ungene, er litt på kanten. Men samtidig følte jeg at hun overdrev, og greide alle bompengemotstanderne under en kam. Det blir feil. De som står bak meg, og som har vært med siden starten, er kjempekjekke folk som aldri hadde brukt slike virkemidler som ordføreren snakket om.

Vil ha folk tilbake i gatene

Alexandra Lind har allerede planene klare for sin neste aksjon, nemlig å stenge bybrua i Stavanger nok en gang.

På ettersommeren i fjor ble det trafikkaos da Sigurd Sjursen og Alexandra Lind sto side om side i den første store aksjonen i Stavanger.

Deretter har engasjementet i Stavanger-regionen dabbet noe av, og i stedet flyttet seg sørover på Jæren.

– Jeg håper at mange vil engasjere seg mer framover. Vi har mistet mange av dem som sto ute i gatene sammen med oss og aksjonerte. Nå håper jeg mange av vil komme tilbake til oss, sier Alexandra Lind.