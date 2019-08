Frode Myrhol: – Vi er ikke så veldig imponert

– Dette er kun valgflesk fordi de er desperate og redde for å miste velgere til oss, sier Frode Myrhol i Stavanger FNB. Selv om den nye bompengeavtalen betyr store endringer over hele landet, tror ikke bompengepartiet på resultater før de ser dem.

Myrhol har registrert at mange, særlig Frp, er fornøyde med regjeringens bompengeavtale.

– Jeg forstår ikke hvordan de kan være kjempefornøyde med dette, for dette er bare en dråpe i havet, sier han om bompengeavtalen.

Erna Solbergs endelige skisse i bompengesaken Ekspandér faktaboks Regjeringen vil tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i prosjektene som i dag finansieres 50/50. For kommunene som takker ja, vil halvparten av det økte tilskuddet på anslagsvis 8 mrd. kroner øremerkes reduserte bompenger og halvparten bedre kollektivtilbud i byene etter lokal prioritering. Økningen fra 50 til 66 prosent utbetales fordelt på hele avtaleperioden for byvekstavtalen uavhengig av fremdrift. Avtalen legger nullvekstmålet til grunn. Forutsetning for tildeling av midler, er at dette målet nås. Regjeringen signaliserer at i byområder med byvekstavtaler der staten har lagt frem tilbud, vil tilbudet målt i kroner stå ved lag også dersom kostnader i den samlede prosjektporteføljen reduseres. Slik kan statens bidrag reelt bli over 50/66 prosent i prosjektene. Det forutsettes en fylkeskommunal/kommunal egenandel på 20 prosent i nye bypakker med investeringer på fylkeskommunale eller kommunale prosjekter. Prosjektene nevnt i punkt 1 over holdes utenfor beregningen. Egenandelen kan ikke finansieres med bompenger. Utformingen av egenandelsordningen utredes nærmere, men kommer til anvendelse før nye bypakker legges frem. Årlig tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 mrd. kroner. Følgende prosjekt vil være prioritert for reduksjon av bompenger: E8 Ramsfjorden i Vestre alternativ blir bomfri.

E136 Vågstrandstunellen (fjerning av bom).

Rv 3/25, (kutt på 200 mill. I tråd med føring fra de fire partiene i Stortinget).

E18 Arendal-Tvedestrand (takstredusksjon).

E16 Bjørgum-Skaret (fjerning av bom).

E6 Hålogalandsbrua (takstreduksjon eller fjerning av bom på omkjøringsveg).

Fv 7/Rv 13 Hardangerbrua (takstreduksjon).

Utover dette prioriteres bom på sidevei. I statsbudsjettet for 2020 kommer regjeringen tilbake til en styrking av rassikring og utbygging av bredbånd i distriktene. Det bevilges 300 mill. kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene. Det bevilges 50 mill. kroner til styrking av Enovas arbeid med næringstransport. Det bevilges 250 mill. kroner til bedret kollektivtrafikk, fortrinnsvis utenfor de store byene. Hele skissen: Statsministerens forslag til enighet mellom de fire regjeringspartiene

For Nord-Jæren, der bompengedebatten har herjet som verst, betyr det at regjeringen vil gi 50 millioner kroner ekstra til bomringen hvert år. Nå har de lokale politikerne mulighet for å inngå en avtale uten rushtidsavgift, så lenge den lar seg realisere innenfor nulløkningsmålet. At dette faktisk skjer tar ikke bompengepartiet som en selvfølge.

– Vi har fortsatt en kjempestor jobb foran oss, sier Myrhol.

Partiet har et delmål om å fjerne rushtidsavgiften i Rogaland. Det endelige målet er å fjerne bompenger som finansieringsmetode for infrastruktur.

– Vi ser på dette som en klar seier. Dette hadde aldri skjedd hvis vi ikke ble sett på som en trussel mot regjeringspartiene og deres oppslutning i valget.

Letter på trykket

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) er en av politikerne som har vært med å legge press på regjeringen for å bli kvitt rushtidsavgiften.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Dette er fantastisk. Frp har vært i møte med Siv Jensen, og vi var tydelige på at vi måtte få vekk denne urettferdige rushtidsavgiften, sier Moi Nilsen.

Han mener i motsetning til Myrhol at dette vil lette bompengetrykket betraktelig.

To prosjekter på E39 som nå ligger inne i bypakken på Nord-Jæren, tas ut og overføres til Nye veier. Det betyr at bompengebelastningen senkes i hele pakken, og det kan gi et bedre tilbud.

– Nå er jeg glad på vegne av folket. Folk vil få bedre økonomi og mindre regninger. Nå skal langt mindre bompenger samles inn.

Mer til kollektiv transport

Også Jan Erik Søndeland (V) har grunn til å juble på grunn av den store satsingen på kollektivt.

Jan Erik Søndeland (V) Foto: Arild Eskeland / NRK

– Vi kunne nesten ikke drømme om å få en bedre utgang av denne avtalen. Vi har fått hundrevis av millioner til kollektivtransport. Det betyr flere busser. Det gjør det enda enklere for folk enn før å reise kollektivt, sier han.

Han håper likevel at partiene velger å beholde rushtidsavgiften. Venstre vil heller reduserer takstene utenom rushtiden enn i rushtiden.

– Det gir oss raskere og renere luft, sier Søndeland.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) er også positiv til bompengeavtalen, men hva det faktisk innebærer er for tidlig å si.

– Vi må gå inn å se hvilke konsekvenser det får når staten tar ut de store veiprosjektene. Det betyr et annet kostnadsgrunnlag enn det vi har i dag, så må vi se på hvilken effekt ulike tiltak kan ha, sier hun.