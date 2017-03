– Regjeringen har brukt mye tid på kostnadene, for å redusere risiko for at prosjektet ble dyrere, opplyser Samferdselsdepartementet.

Det har vært usikkerhet og diskusjon om hvorvidt planene kunne bli behandla i inneværende stortingsperiode. En utsettelse kunne ført til milliardregning til bilistene.

Prislappen er nå estimert til om lag 16,4 milliarder kroner. Kostnadene har økt ved flere anledninger, blant annet fordi stigningsgrader for tunnelen er justert for å ivareta sikkerheten.

Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel. Det er forventa en 40 minutt kortere reisetid mellom Stavanger og Haugalandet.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og helseminister Bent Høie på Rogfast-befaring. Her sammen med prosjektleder Tor-Geir Espedal. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Nå blir Rogfast en realitet. Dette er en gledens dag. Proposisjonen om Rogfast kommer til Stortinget før påske, og dermed sikres behandling i inneværende stortingsperiode, sier Tina Bru i Høyre.

Staten tar større del av regningen

Nå øker den statlige andelen av regnestykket.

I forrige Nasjonale transportplan (NTP) var den tiltenkt rundt 2,5 milliarder kroner av prisen, som da tilsvarte 20 prosent. Nå blir den statlige andelen 3,5 milliarder kroner, og i tillegg en bompengekompensasjon på 1,6 milliarder for å redusere takstene. Til sammen tar staten 31 prosent av regnestykket.

– I tillegg også mer av eventuelle kostnadsoverskridelser, slik at risikoen for økte bompengenivå reduseres, opplyser departementet.

Koster 300 kroner å passere

Med bombrikke vil passeringstaksten ligge på under 300 kroner for personbil. Det tilsvarer prisen på en ferjebillett for en bil og to passasjerer i dag. (185 kroner + 92 kroner)

Ifølge departementet forutsetter dette en lånerente på 5,5 prosent. Endelig takst vil bli basert på den faktiske lånerenta, og skal bli vedtatt før Rogfast åpner. Én prosent lavere lånerente kan bety rundt 50 kroner lavere takst for personbil.

– Vi sikrer at prosjektet blir en del av rabattordningen for reduserte bomtakster. Dette med bakgrunn i at prosjektet var planlagt fremmet for Stortinget i 2016, opplyser Samferdselsdepartementet.