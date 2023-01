– Etter at det ble kjent at ABC-klinikken skulle legges ned, har vi faktisk fått et par henvendelser fra kvinner som lurer på om det er mulig å føde naturlig hos oss.

Det forteller avdelingssjef for kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus, Marit Halonen Christiansen.

Tirsdag kom nyheten om at ABC-klinikken i Oslo blir lagt ned.

Ved Stavanger universitetssjukehus finnes et tilbud som kan minne om ABC, nemlig fødeloftet.

Nå frykter flere at tilbud som fødeloftet også må stenges.

Marit Halonen Christiansen sammen med en gutt som ble født på fødeloftet den 24. januar. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Frykter kutt hos flere fødeavdelinger

I sin sykehustale tidligere i januar ba helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av.

Nå frykter blant annet jordmor og foretakstillitsvalgt for Den Norske Jordmorforening, Maren Samnøen, flere kutt i fødselsomsorgen.

Maren Samnøen, jordmor og foretakstillitsvalgt for Den Norske Jordmorforening. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– En er jo redd for at det skal kuttes her. Samtidig jobber vi veldig for fødeloftet og ønsker å beholde det. Men en vet jo ikke hva som ryker når det skal spares.

Lena Henriksen er leder i Den norske jordmorforening. Hun peker på at Kjerkol har varslet at helseforetakene er i en vanskelig situasjon.

– Vi er bekymret for ytterligere kutt. Vi ser at det er tilsynelatende lett å kutte i fødselsomsorgen. Det liker vi ikke, sier hun.

Maren Samnøen viser hvor mange som har blitt født på fødeloftet hittil i år. Hun håper å kunne fortsette å tilby en egen avdeling for naturlige fødsler. Foto: Øystein Otterdal / NRK

I Trondheim og Bergen finnes også lignende tilbud som fødeloftet i Stavanger.

Klinikksjefen ved kvinneklinikken hos St. Olavs hospital i Trondheim, Tone Shetelig Løvvik, skriver i en e-post til NRK at de ikke har planer om å stenge fødestuen permanent.

Likevel vil de ved bemanningsutfordringer måtte stenge i perioder.

– Dette er den eneste enheten vi kan stenge uten at det går ut over pasientsikkerheten. De ansatte er naturlig nok engstelige for nedleggelse og opptatt av at tilbudet skal opprettholdes.

Grunnen til at det skal være enkelt å kutte i fødselstilbud som fødeloftet har rot i finansieringsmodellen som blir brukt i fødselsomsorgen.

Tjener på vanskelige fødsler

I dag får fødeavdelingene penger etter hvor mange fødsler de har.

Fødsler som er mer kompliserte, gir mer penger enn en fødsel uten inngrep. Det vil si at sykehuset tjener mindre på en «normal fødsel» enn en fødsel som innebærer keisersnitt.

– Det er kjempedumt. Jeg mener vi burde få en bonus for hver normal fødsel vi har. Det er det som er det beste for mor og barn, og det beste for samfunnet på sikt, sier jordmor Samnøen.

Hun sier at dagens finansieringsordning i fødselsomsorgen kan sammenlignes med butikk- eller produksjonsvirksomhet.

– Det er ikke penger å tjene på helse, det er et tapsprosjekt uansett. Man bør se veldig nøye på hvordan fødeslsomsorgen finansieres. Tilbud som dette står i fare fordi sykehusene må spare penger.

Kjerkol har bedt helseforetakene om å se grundig på finansieringen av den norske fødselsomsorgen.

Olaug Bollestad (KrF). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I Politisk kvarter onsdag sa KrF-leder Olaug Bollestad at finansieringsordningen er en nedprioritering av hva som er best for kvinnen.

– Det sier meg at prioriteringene blir etter hva som lager kroner i kassen for helseforetakene, og ikke etter hva pasienten trenger mest.

Fødestue på fødeloftet ved Stavanger universitetssjukehus. Ut vinduet er en utsikt over Stavanger fra 7. etasje. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Så mye får sykehusene betalt for en fødsel Ekspandér faktaboks Somatiske tjenester, altså medisin som behandler fysiske utfordringer, finansieres med om lag 50 % basisbevilgning og 50 % Innsatsstyrt finansiering (ISF) i 2022. Sykehusene koder inn hver behandling som utføres, og får refundert beløp per behandling. Dette gjøres gjennom DRG-systemet. DRG, diagnoserelaterte grupper, er et system som klassifiserer pasienter i grupper som er medisinsk og ressursmessig like. Systemet vært benyttet til å korrigere for forskjeller i pasientsammensetning ved sammenlikning av kostnadsnivå mellom somatiske sykehus i Norge. (kilde Store medisinske leksikon) Tallene under er fra Dips grouper. Og er delt inn i fødsler og keisersnitt med og uten kompliserende bidiagnoser (bk). 50 % DRG - refusjon i kronebeløp.



Vanlig fødsel u/bk: 13702,-

Vanlig fødsel m/bk: 20982,-

Keisersnitt u/bk: 32584,-

Keisersnitt m/bk: 45283,-



Mener de er heldige med nytt sykehus

Avdelingssjef for kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus, Marit Halonen Christiansen, sier hun er ganske sikker på at fødeloftet vil bestå.

– Veldig mange føder her oppe. Hvis vi ser at det er behov for høyere medisinsk overvåkning, blir den fødende sendt til fødeavdelingen.

Stavanger skal etter planen få et nytt sykehus som skal tas i bruk i 2024.

– Det er synd å si, men vi har kanskje hatt litt flaks med at støpen har størknet på fødestuene ved det nye sykehuset. På den måten er de fysisk separert fra hverandre, og det vil ikke være kapasitet nok på fødeavdelingen om normalfødselsenheten skulle stenges.