Vil gi sykehusene 1,5 milliarder i korona-midler

Midlene skal i all hovedsak gå til å dekke økte kostnader som følge av koronapandemien.

Sykehusene har hatt høyere beredskapsnivå og flere smitteverntiltak, som har ført til økte kostnader knyttet til innleie av helsepersonell, overtidsarbeid på grunn av fravær og karantene blant de ansatte.

– Disse pengene skal brukes til å styrke finansieringen slik at vi kommer oss gjennom vinteren. Det blir litt mer å forholde seg til fra start for sykehusene, sier helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol (Ap) til NRK.

ÅPNER PENGESEKKEN: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) forventer at sykehusene styrker kapasiteten på hardt pressede avdelinger. Foto: Morten Andersen / NRK

Pengene skal sikre sykehusene økonomiske rammer til å håndtere pandemien i første halvår 2022.

200 nye utdanningsstillinger

I tillegg til 1,5 milliarder kroner vil Regjeringen bevilge 39 millioner kroner til å etablere 200 nye utdanningsstillinger for spesialsykepleiere.

– De 200 nye utdanningsstillingene er kjærkomment fordi vi trenger flere spesialsykepleiere. Det blir mulig å starte flere utdanningsløp, og i tillegg blir det lettere å prioritere annet personell som kan avlaste blant annet intensivsykepleiere i deres viktige jobb, legger Kjerkol til.

Med tiltakspakken kommer også en klar forventning om at sykehusene styrker kapasiteten på avdelinger med økt belastning.

SMITTEVERNUTSTYR: Sykepleier ved isolasjonsavdelingen på LHL-sykehuset. Foto: Eskil Wie Furunes / Eskil Wie Furunes

Helseministeren peker på at behovet er størst i intensivavdelinger og i psykisk helsevern.

– Nå ser det ut som omikron er en mindre alvorlig variant og da håper vi det gir utslag i færre innleggelser, men vi vet ikke. Derfor fyller vi på med penger nå slik at sykehusene kan planlegge for det.

– Får stor betydning

Tirsdag holdt helseminister Ingvild Kjerkol for første gang den årlige sykehustalen. Fra Universitetssykehuset i Nord-Norge presenterte hun sine forventninger til landets sykehus for 2022.

Anita Schumacher er administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

Sykehusdirektør Anita Schumacher sier at bevilgningene får stor betydning for Universistetssykehuset i Nord-Norge.

– Det er veldig viktig. Jeg kan virkelig skrive under på det som helseministeren beskriver som en underliggende bekymring. Den har blitt enda mer synlig under pandemien. Vi ønsker å ha en mer robust intensivkapasitet. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon hvor vi må prioritere om en pasient kan få tilgang på intensivbehandling av kapasitethensyn.

Schumacher mener bevilgningen både er en marsjordre og en gavepakke. Men understreker at det forutsetter et tett samarbeid med universitetet i Tromsø som skal utdanne de nye spesialsykepleierne.

– Vi er selvsagt helt avhengig av at de får kompetansen og utdanningen de trenger. Vi har mye dialog med universitetet rundt dette, men nå får vi enda mer vind i seilene.

Sykepleierforbundet er fornøyd

Leder i norsk sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen er veldig fornøyd med de 200 nye stillingene.

Lill Sverresdatter Larsen er leder i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Halldor Asvall / NRK

– Det vil romme omtrent det vi klarer å utdanne i praksis her og nå. Det er bra at det både er tiltak på lang sikt, og at det kommer friske midler som kloke arbeidsgivere kan bruke godt, sier Larsen.

Hun mener det bør brukes både til å beholde, rekruttere tilbake sykepleiere som har sluttet, og annen type personell som trenger ny kompetanse.

Utsetter planlagte operasjoner

Finansieringen av sykehusene i Norge er todelt og består av en grunnfinansiering og en aktivitetsbasert finansiering. Ved sistnevnte får sykehusene penger basert på antallet behandlinger de utfører.

Gjennom koronapandemien har flere sykehus måtte utsette planlagte operasjoner på grunn av høy smittetrykk og mange koronapasienter. Som følge av dette taper helseforetakene penger.

– Vi er opptatt av å kompensere dem for tapte inntekter når de må utsette planlagte operasjoner. Vi ser på det frem mot revidert nasjonalbudsjett til sommeren, forsikrer helseministeren.