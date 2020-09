I 2006 som 17-åring scoret hun sitt første mål i Toppserien.

Nå, 14 år senere, troner Elise Thorsnes (32) alene på scoringstoppen i norsk fotball.

175 ganger har hun ekspedert ballen forbi keeper og i mål.

– Det er jo stas, jeg må innrømme det, sier Elise Thorsnes.

32-åringen fra Leikanger i Sogn har scoret mål for Arna-Bjørnar, Røa, Stabæk, LSK Kvinner og Avaldsnes i Toppserien.

Elise Thorsnes har scoret 175 mål i norsk toppfotball og har med det passert Sigurd Rushfeldts sine 172 scoringer. Foto: Gisle Jørgensen

Faktisk var det Haugesunds Avis som gjorde Thorsnes oppmerksom på at Sigurd Rushfeldt ble passert, da hun scoret to mål for Avaldsnes i den NRK-sendte kampen mot Klepp for noen uker siden.

– Det er kjekt å slå rekorden. Håper han kan tilgi meg.

Nå blinker den «magiske» grensen på 200 scoringer i det fjerne.

– Det er jo en drøm. Men det krever at kroppen spiller på lag, og at jeg fortsatt er motivert. Og det er jeg jo, sier Thorsnes.

Imponert av Thorsnes

Sigurd Rushfeldt brukte Harald Brattbakks scoringsrekord som motivasjon på tampen av sin karriere.

Men den tidligere målmaskinen fra Vadsø er ikke bitter for at rekorden røyk.

– Alle eks-fotballspillere er jo glad i rekorder, men det er bare å gratulere Elise, sier Rushfeldt, som endte med 172 mål.

Han vil heller skryte av Thorsnes' prestasjon.

Sigurd Rushfeldt er imponert over Elise Thorsnes sine spissferdigheter. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Det er imponerende å komme opp i et sånt antall mål. Jeg vet jo selv hvor vanskelig det er. At hun har holdt så høyt stabilt nivå over så mange år, er kanskje det mest imponerende, sier den tidligere målkongen.

Gleder seg til toppkampen

Thorsnes har scoret seks mål på åtte kamper til nå i år. Allerede på lørdag kan hun pynte på scoringsrekorden.

Da møter Avaldsnes, som ligger på andre plass, serieleder Vålerenga på hjemmebane.

– Det er alltid kjekt å spille slike toppkamper. Jeg har kjent på trening denne uken at det er noe ekstra spesielt på gang på lørdag, sier hun.

I de åtte kampene superspissen har spilt i år, har laget vunnet seks og spilt to uavgjort. I de kampene Thorsnes var suspendert, ble det en seier og to tap.

– Hun er uten tvil kjempeviktig for oss, sier trener Thomas Dahle.

Avaldsnes-trener Thomas Dahle sier Elise Thorsnes har gjort en fantastisk prestasjon over mange år. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Han er ikke overrasket over at hun nå er tidenes mestscorende i norsk toppfotball.

– Elise lukter mål hele veien, har en vanvittig vinnerskalle og er smart. Hun scorer mål med begge bein og hode, og kombinerer kraft og teknikk.