Det var ikke Manchester United, Real Madrid eller Bayern München som sto på motsatt side, da John Arne Riise ikledd Avaldsnes røde og hvite drakt entret scenen i 5. divisjon avdeling 4.

Men Rubbestadnes IL fra Bømlo. Tabelljumboen.

Før kampen var Riise nervøs for debuten:

– Det er vel første gang at jeg er glad for å være benket fra start, sier fotballveteranen lattermildt.

Ifølge NFF var venstrebackens siste kamp mot Hødd 2 for Rollon i 4. divisjon på Sunnmøre tilbake i mai 2017. Før det har Riise, med 110 A-landskamper for Norge, flest av alle, spilt for store klubber som Liverpool, Roma, Monaco og Fulham.

COMEBACK: I det 49. minutt kom endelig John Arne Riise for Avaldsnes mot Rubbestadnes IL. Foto: Thomas Halleland / NRK

Den tidligere Liverpool-stjernen hadde imidlertid lite å være nervøs for. Riise ble etter hvert byttet inn for Avaldsnes, og i det 73. minuttet scoret han sitt første mål for klubben.

Fra straffemerket var han iskald og satte ballen til høyre i målet med sin beryktede venstrefot.

– Det er en dårlig straffe. Jeg fikk lyst til å smelle til, men jeg fikk strekk rett før så jeg turte ikke skyte hardt. Plasserte den dårlig, men nok til at keeper ikke redda. Deilig med scoring i første kampen, forteller Riise til NRK etter kampen.

FORNØYD: Riise mente debutkampen var perfekt uten for mye løping. Foto: Thomas Halleland / NRK

De røde og hvite vant til slutt kampen 10–2.

– Kjenner på presset

Nylig signerte Riise en ny toårskontrakt som trener for kvinnelaget til Avaldsnes. Det var etter det at han bestemte seg for å knytte på fotballskoene igjen.

– Jeg kjenner på presset, men jeg har ingenting å bevise. Jeg har gjort mitt i karrieren. Det er mer for holde meg inne i fotballen og ha noe å gjøre på fritida mellom alle jobbingen. Jeg gleder meg og så håper jeg at treneren synes jeg er god nok til å komme innpå å gjøre noen greier, sier Riise til NRK.

John Arne Riise på vei inn på banen på Avaldsnes før kampen. Foto: Thomas Halleland / NRK

Etter debuten forteller han om hvordan hans egen karriere på banen, blir et avbrekk fra karrieren på sidelinjen.

– Det er fantastisk gøy å trene med gutta, garderobekulturen. Sitte i garderoben og få slengt meldinger etter seg. De har null respekt for det du har gjort tidligere. Det er et du har savna. Å komme på gressmatta og spille fotball uten at det er så ufattelig seriøst, det er det som er gøy, forklarer Avaldsnes-debutanten.

– Sinnssykt kult

Den tidligere Viking-spilleren Andreas Ulland Andersen har i flere sesonger vært spillendetrener for Avaldsnes herrelag. De har foreløpig ikke klart å rykke opp til 4. divisjon under Ulland Andersens ledelse. Men nå i år, ligger de godt an, på toppen av tabellen etter seks kamper med fire poengs luke ned til nummer to.

Treneren er spent på hva Riise kan tilføre mannskapet sitt.

– Først og fremst tror jeg det blir en kjekk opplevelse for alle som er glad i Avaldsnes. Vi vet jo alle hvilken karriere han har hatt. Spesielt for de unge i troppen er det sinnssykt kult at han er med – og inspirerendes for laget, sier Ulland Andersen.