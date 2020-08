Avaldsnes vurderer rettssak mot NFF

– De dømmer på ting de ikke ser, og det må de rette opp, sier Stian Staveland Nygaard, daglig leder i Avaldsnes IL, til NRK.

Én kamp i hver runde filmes av flere kameraer med ulike vinkler og repriser. Øvrige kamper produseres med ett kamera, og det er vrient å se nøyaktig hva som skjer.

Nygaard mener at NFF sørger for at ikke det er noen rettssikkerhet i kvinnefotball.

– Det er større sannsynlighet for at du frikjennes når du har flere repriser og kameravinkler, sier Nygaard.

Vurderer rettssak

Bakgrunnen for saken er at Elise Thorsnes fikk tre kampers karantene etter en albue mot Kolbotns Noor Eckhoff. Ingen av dommerne fikk med seg hendelsen, men kampen ble filmet av Amedia. Disse bildene ble brukt som grunnlag da NFF vurderte straffen.

UTESTENGT: Elise Thorsnes fikk tre kampers karantene Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vi vurderer at bildene er gode nok til å bevise at hun begår den handlingen med armen med vilje. Det er en handling hun gjør med vilje, sa leder for disiplinærutvalget, Eirik Lindstrøm, til VG.

– Avgjørelsen er fattet av et uavhengig utvalg og det er også anken. De fattet beslutningen utfra de bevisene som er tilgjengelige i saken, og sånn sett er det ingen forskjell på kvinne- og herrefotball, svarer leder for juridisk i NFF, Espen Auberg.

Kampen ble spilt 10. juli, straffen ble offentliggjort seks dager senere. Thorsnes meldte da til NRK at hun synes straffen er streng og at hun ikke gjorde det med vilje.

– Jeg mener NFF ikke kan dømme spillere når du ikke ser situasjonen. De tar beslutningen på feil grunnlag, det er ikke tydelig på bildene hva som skjer. Hvis de mener hun gjør det med vilje, ser de noe ingen andre ser, sier daglig leder i Avaldsnes IL, Stian Staveland Nygaard.

VG har tidligere meldt klubbens misnøye med NFFs beslutning, men Avaldsnes er ikke ferdig med saken. Nygaard bekrefter til NRK at de har satt advokater på saken og at de vurderer rettssak mot fotballforbundet.

– Vi ser på muligheten til å ta det videre til andre domstoler, om det blir i Europa eller sivilt vet vi ikke. Vi har regnet på hva utestengelsen har kostet oss i kroner, sier Nygaard.

– Det må han gjerne prøve på. Det er det flere som har prøvd det tidligere uten å komme noen vei. Saksbehandlingen er regulert i NFFs eget reglement og en anke er i henhold til det reglementet endelig. Det har vært forsøk på å ta lignende avgjørelser inn til fotballens voldgiftsordning uten at de har fått medhold der. Jeg tror ikke Avaldsnes kommer noen vei med det, men de må gjerne gjøre et forsøk, sier Espen Auberg er leder for juridisk avdeling i NFF.

SINTE: Avaldsnes, her fotografert under bortekampen mot Vålerenga i år. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Overvåkningskameraer neste?

Han har selv forfattet artikkelen «NFF sørger for at vi ikke har noen rettssikkerhet i Kvinnefotballen» som ble publisert på Avaldsnes' nettsider tirsdag. Der skriver han at klubben vurderer å installere overvåkningskameraer rundt banen for å sikre bevis.

– Det er litt flåsete sagt, men det blir sånn hvis vi må bevise at spillerne er uskyldige på grunn av syltynt videogrunnlag. Det er det siste vi vil, å komme dit.

– Bildene vil i så fall bli en del av bevisgrunnlaget, og vi i NFF har ikke noe imot det. NFFs utvalg har behandlet en god del saker der videobilder har vært en del av bevisgrunnlaget, men det er første gang jeg hører at noen vurderer overvåkningskameraer rundt banen, sier Auberg.