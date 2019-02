– De var så utrolig lykkelige da de reiste opp til Røldal på fredag, forteller Camilla Ingvaldsen og Bente Fiskaaen når NRK tar kontakt med dem.

De to var i samme venninnegjeng som Ann-Cathrin Losvik (48), og dro ofte på turer. Mandag morgen hørte de om ulykken på nyhetene på radio. Da skjønte de med engang at det var venninna og hennes ektemann, Jarle Hegerland (46), som var døde.

– Vi bare hylte og grein. Det er helt ufattelig at de er borte, sier Fiskaaen.

Store deler av venninnegjengen samlet seg mandag formiddag for å bearbeide sorgen. De forteller at været var nydelig da ekteparet dro til fjells fredag.

– De så frem til en helg i skibakken. Vi har fått masse snapper av dem gjennom helga, forteller Ingvaldsen.

Navnene er frigitt i samråd med familien, opplyser politiet. Begge to omkomne var fra Avaldsnes på Karmøy i Rogaland.

VENNINNEGJENG: Ann-Cathrin Losvik (F.V.), Solveig Birkeland, Bente Fiskaaen, Monica Netland, Reidun Waage Kristiansen. Bak Tina Baardsen og Camilla Ingvaldsen. Foto: Privat

Tenker på barna

Losvik etterlater seg to jenter på 13 og 18 år og Hegerland en sønn på 14 år. Paret hadde ingen felles barn.

– Vi tenker sånn på barna. Det er helt forferdelig, sier de to venninnene.

Klokken 04.20 natt til mandag ble ekteparet fra Karmøy i Rogaland funnet og konstatert omkomne.

VRAK: Helikopteret er totalvrak etter ulykken i Røldal. En kvinne og en mann omkom. Foto: Tale Hauso / NRK

Ekteparet skulle etter planen fly fra Røldal skisenter til Karmøy og tok av søndag ettermiddag rundt klokken 14.30. De bodde på Torvastad i Karmøy kommune.

Broren: Trodde ikke det var sant

Venner og pårørende varslet politiet klokken 21.30 søndag kveld, da ingen hadde hørt fra ekteparet i løpet av dagen. I de påfølgende timene ble det satt i gang en større redningsaksjon i området.

– Jeg fikk beskjed klokken halv to i natt om at Ann-Cathrin og Jarle ikke var kommet hjem, og at det var startet en leteaksjon, forteller Losviks bror, Lars Losvik.

BROR: Lars Losvik minnes søsteren som verdens beste lillesøster. Foto: Privat

Ved 03-tiden ble helikopteret lokalisert av redningshelikopteret i en fjellside på Røldalsfjellet, mellom Røldal skisenter og Seljestad.

– Klokken 04 fikk jeg beskjed om at helikoptret var funnet, og at det så dårlig ut. Når du våkner til en slik beskjed, tror du først at du drømmer. Så forstår du hva som skjer, men du tror ikke det er sant.

Losvik forteller at søsteren alltid var snill og glad. Hun brukte mye energi på å ta vare på andre mennesker.

– Min lillesøster var nok verdens beste.

Ordfører: – Grusom nyhet

PREGET KOMMUNE: – Det er mange som er berørt på ulike måter etter ulykken. Vi er i beredskap og tilgjengelige for alle som trenger det, sier ordfører i Karmøy kommune, Jarle Nilsen. Foto: Thomas Halleland / NRK

Karmøy kommune har klargjort beredskap- og kriseteam for å bistå de pårørende og andre som måtte trenge det.

– Det var grusomt å våkne opp til nyheten om helikopterulykken. Så viser det seg også at de to forulykka kommer fra Karmøy. Det er en veldig trist og tung dag for mange, sier ordfører i Karmøy kommune, Jarle Nilsen til NRK.

– Våre tanker går først og fremst til ekteparets nærmeste pårørende, legger han til.

Dagen etter ulykken startet politiet etterforskning. To inspektører fra Havarikommisjonen ankom Røldal for å inspisere vraket. På grunn av dårlige værmeldinger hastet det å få flytte helikopteret.

Like før 17.30-tiden mandag ettermiddag ble helikopteret hentet ut fra ulykkesstedet og tatt med på en bergingsbil til Havarikommisjonens lokaler på Lillestrøm.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.