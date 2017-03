Driftsselskapet til NRK:– Skipet skal være i skikkelig stand før det forlater Norge

Branndører som ikke fungerte- måtte utbedres før skipet la fra kai Manglende redningsøvelser - måtte gjennomføres før skipet la fra kai For dårlig ventilasjon på grunn av skitt og støv - måtte utbedres før skipet la fra kai Kommunikasjon mellom styregir og bro fungerte ikke - måtte utbedres før skipet la fra kai Mangler ved fareskilt (flere på russisk, mens mannskapet i hovedsak fra indere) - måtte utbedres før skipet la fra kai Mangler ved brannapparater, for eksempel brannslanger med lekkasjer - måtte utbedres før skipet la fra kai Måtte ordne sertifikasjoner på kraner, skulle ikke brukes før dette var ordnet Fartøyet måtte i tørrdokk og undersøkes i henhold til de aktuelle kravene i SOLAS-regelverket, altså det internasjonale sjøsikkerhetsregelverket.

Sjøfartsdirektoratets tilsynsrapport er datert til 16. februar.

Dagen etter melder den indiske kapteinen at avvik tre og fire var ordnet, mens én, to, fem og seks var "in progress".

Uken etter dro skipet ut på turen som kunne ha endt fatalt.