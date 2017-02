Har funnet grunnen til at «Tide Carrier» havarerte

Tirsdag var Sjøfartsdirektoratet ombord og fortsatte den tekniske inspeksjonen av lasteskipet «Tide Carrier» som de påbegynte torsdag. Fartøyet fikk motorstopp utenfor Jærkysten den 22. februar, og ble derfra slept til Gismarvik kai i Tysvær.

Lars Alvestad, avdelingsdirektør for fartøy og sjøfolk i Sjøfartsdirektoratet, forklarer overfor NRK at de nå har funnet årsaken til havariet.

– Det er ganske sikkert smøreoljesystemet. Det har ikke vært rent. Det er forurenset smøreolje som gjør at det ikke har fungert, sier han.

– Er det kritikkverdige forhold som har forekommet før, eller etter havariet?

– Smøreoljen burde vært skiftet før skipet gikk. Havariet kunne vært unngått hvis det hadde blitt gjort.

Nye pålegg

Etter Sjøfartsdirektoratets gjennomgang er det også blitt gitt et nytt pålegg, i tillegg til de åtte påleggene som ble gitt torsdag forrige uke.

– Det er grunn til å tro at fartøyet har hatt en grunnberøring. I den forbindelse er det gitt pålegg om at det skal foretas dykkeundersøkelse av skroget for å identifisere eventuelle skader, sier han.

Lars Alvestad, avdelingsdirektør for fartøy og sjøfolk i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Alvestad forklarer at dialogen med mannskapet om bord er god, og at de må være trygge på at maskineriet er ordentlig på stell før fartøyet kan fortalte Tysvær.

– Så vil vi se på omfanget og eventuelt om det er skader på skroget. Om det er skader, så må det repareres før avgang.