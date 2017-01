– Dette er det morsomt vi har gjort i hele mitt liv.

Elevene fra Raufoss ungdomsskole på Toten oser av lykke etter å ha vunnet NM i lunsj på Måltidets hus i Stavanger fredag. Skolelag fra ungdomsskoler over hele landet har konkurrert om å lage det beste lunsjmåltidet.

Hensikten med konkurransen er å vise at skolemat kan være noe annet enn å bare mette elever. Usunn skolemat er én ting arrangørene vil til livs, men trolig også matpakka med den svette osten som ingen liker.

– 80 prosent av ungdomsskolene har i dag en kantine, men innholdet varierer dessverre veldig mye, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), som var til stede på konkurransen i Stavanger.

Han mener vinnerne fra Raufoss har bevist at ungdommen velger sunn mat bare de får sjansen til det.

– De velger ikke den maten som kantinene tror de liker, sier Høie.

Skal oppgradere skolekjøkkenet

Lagene som deltok fikk utdelt 1000 kroner til råvarer, men utover det stod elevene fritt. Laget fra Raufoss vant med sitt helhetlige, sunne og bærekraftige måltid.

– Vi har høne, vi har potet, og så har vi med geitost siden vi har et høne til geit-tema, sier Leona Hauge-Wold.

– Og så har vi mye lokalt. Vi har fått tak i alt i området hvor vi kommer fra – unntatt mango. Det er det lite av hjemme, sier Kristina Markeng.

I tillegg til heder og ære vant laget 100.000 kroner. Pengene skal brukes til å oppgradere skolekjøkkenet.

– Må sette sunn mat ut i livet

NM i lunsj arrangeres av opplysningskontorene, Norges sjømatråd og Helsedirektoratet. Linda Granlund er divisjonsdirektør i sistnevnte, og mener at arrangementer som NM i lunsj er svært viktig for folkehelsen.

– Vi i helsemyndighetene gir ut anbefalinger for gode skolemåltider, men det er viktig at dette settes ut i live. Man må bidra til at det skjer noe ute på skolene, sier hun.

En fersk undersøkelse fra det svenske Livsmedelverket viser at matvanene blant barn i Norden har blitt litt bedre, melder NTB.

Men undersøkelsen viser en sammenheng mellom barns matvaner og foreldrenes utdanningsnivå. Antall barn som spiser usunt og som har foreldre med lavere utdannelse, har økt fra 12 til 24 prosent. Mens barn med høyt utdannede foreldre spiser sunnere.

– Altfor dårlig jobb

Juryformann og stjernekokk Charles Tjessem synes det er på høy tid at ungdommen blir stimulert til lage god og sunn mat.

– Jeg synes i utgangspunktet at vi har gjort en altfor dårlig jobb i forhold til våre etterkommere når det gjelder mat i skolen. En svett ost i matpakka smaker ikke så veldig godt, sier han.