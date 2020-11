Daniel (36) har søkt 150 jobber siden pandemien startet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da Norge stengte ned i mars gikk Daniel Eide Andersen fra fast jobb som flyvert for SAS og ut i permittering.

– Jeg fant tidlig ut at jeg ikke kunne sitte hjemme og se i veggen. Da valgte jeg å gå ut på sosiale medier for å finne ut om jeg kanskje kunne være til nytte et annet sted, sier 36-åringen til NRK.

Strøjobb i butikk

Eide Andersen fikk napp som tilkallingsvikar på Coop Extra 19. mars – samme dag som han ble permittert 100 prosent.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.

En strøjobb i butikk gjorde det vanskelig å betale på huset som han og samboeren kjøpte i Haugesund i fjor.

Daniel Eide Andersen mistet brått jobben som flyvert da folk nærmest sluttet å fly. Nå må han over i andre bransjer. Foto: Privat

Rundt åtte måneder senere har han søkt 150 jobber og bare blitt innkalt til to intervjuer.

– Det har vært beintøft å være arbeidssøker det siste halvåret, og det er sikkert tøft å være arbeidsgiver også for tiden, sier han.

I høst har Eide Andersen fått tilslag på en prosjektstilling to ganger i uka, en jobb som han håper kan trappes opp. Han skal også være julehjelp i en annen butikk, ved siden av strøjobben hos Coop Extra.

– Her må jeg bare hente det som er å hente framover, sier 36-åringen.

– Vær aktiv

Åge Hansen, leder Nav Haugesund og Utsira, berømmer Daniel Eide Andersen for en offensiv tilnærming til en vanskelig situasjon.

Flest arbeidsledige innen reiseliv Ekspandér faktaboks Ved utgangen av oktober var det i Norge registrert 187.000 helt arbeidsledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 6,6 prosent av arbeidsstyrken.

Dette er 10.900 færre enn for en måned siden.

99.400 personer er registrert som helt ledige, noe som utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Andelen helt ledige er høyest innen reiseliv og transport med 7,8 prosent, og lavest innen undervisning med 1,1 prosent.

Andelen helt ledige er høyest i aldersgruppen 20-24 år med 4,7 prosent.

– Vi har stor forståelse for at det er tøft å være jobbsøker i dette markedet, men er du på hugget slik som Eide Andersen, øker du sjansen din betydelig, sier NAV-lederen.

– Vær tålmodig, men vær aktiv slik at du hele tiden blir vurdert mot ledige stillinger, er rådet fra Åge Hansen.

Situasjonen er ikke helsvart, ifølge NAV-lederen.

– Innen noen bransjer i varehandelen, for eksempel byggevarer, går det bra. Vi ser at det finnes utlyste stillinger, men man må kanskje være villig til å omskolere seg og skifte bransje.

Realistiske vurderinger

Åge Hansen oppfordrer arbeidssøkere om å finne muligheter for kurs og etterutdanning mens man beholder dagpengene. Informasjon om dette finnes på hjemmesidene til Nav.

Mange er permitterte for tiden, og venter på at arbeidsplassen kanskje skal komme tilbake igjen.

NAV-lederen oppfordrer alle permitterte om å gjøre en realistisk vurdering av sannsynligheten for å kunne komme tilbake.

– Sitter du passiv hjemme og bare venter på å bli tilbakekalt så risikerer du å gå glipp av andre muligheter på arbeidsmarkedet, sier han.