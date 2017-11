– Det smaker kanskje litt bedre enn jeg hadde forventet. Vi har jobbet lenge for å finne denne kombinasjonen.

Ragnar Vikingstad fra Karmøy har testet mye for å finne kombinasjonen han ønsket for en chipsvariant av sauekjøtt. Tørt, salt og med smak av sau.

I samarbeid med slakterikonsernet Fatland er det nå klart for masseproduksjon av chipsen som han har valgt å kalle «Vikingcheeps». Først skal produktet testes på utvalgte steder i Haugesunds-området.

– Nå har vi sendt ut chipsen til 24 butikker, og ønsker tilbakemeldinger fra publikum på produktet.

Det har vært store mengder lammekjøtt på lager her i landet. Ved årsskiftet lå til sammen over 3000 tonn saue- og lammekjøtt på Norturas reguleringslager. Bøndene og bransjen fryktet at lageret skulle øke i løpet av 2017, men i løpet av vinteren, våren og sommeren ble en stor del av kjøttet solgt.

Ragnar Vikingstad fra Karmøy står bak ideen med Vikingcheeps Foto: Thomas Halleland / NRK

Nå styrer vi likevel mot et nytt overskudd av lammekjøtt, og mange politikere har reagert på at landbruksministeren ikke gjør mer for å hindre overproduksjon.

Eksporten av kjøtt fra sauer og lam er den største på over 10 år, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Hvert år produseres det over ett tusen tonn for mye saue- og lammekjøtt i Norge.

Vil satse internasjonalt

På fryselageret til Fatland Ølen står det palle på palle med frosset sauekjøtt. Nå er håpet at det nye produktet kan få overproduksjonen til å gå ned.

Dersom Vikingcheeps blir en suksess lokalt, ønsker Vikingstad å satse nasjonalt og internasjonalt. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Hvis vi finner nye markeder å selge sauekjøttet på, er problemet egentlig løst. Vi tror vi er inne på noe nå, sier daglig leder i Fatland salg, Reinert Horneland.

Slår produktet an lokalt, ønsker Vikingstad å satse for fullt.

– Vi har mål om å komme nasjonalt og internasjonalt med «Vikingcheeps», sier Vikingstad.