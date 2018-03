De nye kostnadsberegningene på kollektiv- og vegsatsingen kalt Bypakke Nord-Jæren har slått ned som en bombe i Stavanger og Rogaland.

I november i fjor var prisen 11,3 milliarder i november. Nå, drøye tre måneder senere, har den økt med 4,7 milliarder kroner.

– Nå ligner dette mer og mer på en Nigeria-svindel, men til motsetning for Nigeria-svindelen, så kjenner vi faktisk bakmennene, sier Christian Wedler (Frp), gruppeleder i Stavanger.

Christian Wedler (Frp), gruppeleder i Stavanger. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Det største prosjektet i Bypakke Nord-Jæren er bussvegen som skal gå mellom Stavanger, Sola og Sandnes. Dette prosjektet blir nå hele 2,8 milliarder kroner dyrere enn først antatt, ifølge administrasjonen i Rogaland fylkeskommune.

– Her ber de om stadig mer penger, penger og penger, og så lover oss at det skal bli bedre, men det blir det overhodet ikke. Nå tenker jeg at vi må si stopp og finne ut hvordan vi skal rydde opp i dette kaoset, sier Wedler.

Bussvei Nord-Jæren Ekspandér faktaboks En egen vei dedikert for buss.

Skal bli 50 kilometer lang, og skal binde sammen Stavanger, Sandnes, Forus og Stavanger lufthavn Sola.

Første byggetrinn er strekningen mellom Stavanger og Sandnes. Denne skal åpnes 2012.

Riksvei 509 mellom Stavnager og Risavik skal åpne i 2023.

Fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen skal åpne i 2023.

– Vanvittig økning

Arbeidet med bussvegen startet for snart ti år siden. Ferdigstillelsen av hele bussvegen er foreløpig satt til 2023. Fortsatt gjenstår bygging av flere mil med bussveg, og Vegvesenet vil nå fikse opp deler av bussvegen som allerede er bygget. Kostnadene for dette er ikke medregnet.

Foto: Rogaland fylkeskommune

Milliardsprekken ble avdekket etter at politikerne i fylkeskommunen og de største byene i Rogaland ba administrasjonen om en oppdatert kostnadsberegning over Bypakke Nord-Jæren. De endelige beregningene fikk de på bordet tirsdag.

– Det godt gjøres å forsvare overfor innbyggerne en så vanvittig økning, sier Mats Danielsen (Frp), medlem av samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Samferdselssjef i Rogaland, Gottfried Heinzerling, legger ikke skjul på at en økning på mer enn 20 prosent er alvorlig.

– Det er betydelig, så vi ser alvorlig på det. Vi kan ikke leve med det kostnadsnivået, sier han.

Dyrt å kjøpe eiendom

Det er særlig kjøp av eiendom for å gi plass til bussvegen som har fått kostnadene til å skyte i været. Såkalt erverv av eiendom står enkelte steder for opptil 40 prosent av totalkostnaden for bygging av bussvegen.

– Bussvegen er det største prosjektet i bypakken og skal bygges i bynære strøk, så det er klart det er krevende å få til, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Deler av bussvegen er allerede bygget. Strekningen går gjennom Hillevåg i Stavanger. Bussvegen går her i midten, mens bilene kjører på sidene. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Frp vil nå stoppe den videre utbyggingen av bussvegen fra Stavanger og sørover.

– Jeg tror ikke det har noen hensikt at arbeidet stoppes. Jeg tror det er viktig å få de detaljene og den kunnskapen vi trenger for å kunne gjøre de rette kostnadskuttene, samtidig som vi klarer å levere på de vi har lovet, sier Tengesdal.