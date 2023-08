Bygda følger spent med på Narve Gilje Nordås i VM-finale: – Han er ikke et «rauhål»

– Hele bygda koker. Narve er en godt likt type, han er ikke et «rauhål», sier Tore Kåstad, vaktmester i Voll IL.

En god attest på Jæren. Traktor, pløying, lukta av jordbruk og en gutt som springer veldig fort.

Kåstad er ikke ordknapp når det gjelder Narve Gilje Nordås: Jordnær, lur, smart, god, utrolig, kanon.

– Det har nok vært en god ting å ha godeste Gjert i hælene, da springer du jo fort. Det ser vi jo de andre gjør, sier Kåstad.

– Det er stort. Det er helt enestående. Det er helt rått. Det er bare å ta av seg hatten og juble og håpe at det går godt i kveld, sier Torbjørn Oddane. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– En sensasjon som ikke er sann

Onsdag kveld skal Nordås springe VM-finale i 1500 meter i Budapest ved siden av Jakob Ingebrigtsen.

– Det er stort å være en del av det. Hekkan, det er gildt å være en del av de store gutta, sa Nordås til NRK etter at finaleplassen var et faktum.

I skyggen av Jakob og de andre brødrene Ingebrigtsen har 24-åringen sprunget seg inn i verdenseliten og kan ta en sensasjonell VM-medalje i Budapest.

Anita Reidun Horpestad rydder ost inn i hyllene på butikken i bygda Voll i Klepp kommune på Jæren. Hun er ikke interessert i friidrett.

Selv om Anita Reidun Horpestad ikke følger med på friidrett, skal hun følge spent med i VM-finalen hvor Narve Gilje Nordås skal løpe. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det er en sensasjon som ikke er sann. Jeg følger ikke med på idretten, men jeg skal se finalen, sier Horpestad.

Hun forteller at Narve er helt rolig og avbalansert uten tegn til stjernenykker når han legger turen innom butikken.

Bygda samles i bua for å følge finalen

Det er ikke bare på banen at rogalendingen imponerer naboene på Voll.

– Han er lur og smart, og har de gode stikkene som gjerne provoserer, men han er typen som kan si det fordi han snakker med føttene, sier Kåstad.

Og når kvelden kommer og løpet starter skal bygda samles for å se gullgutten deres løpe så fort han bare kan.

– Klart han kan ta en medalje, like enkelt som Jakob. Jeg tror det blir Narve på første og Ingebrigtsen på andre, så kan de andre bare ha det så godt, sier Kåstad med et glimt i øye.

Helge Kydland skal også følge med på om Gilje Nordås klarer å kapre medalje.

– Da står jeg og gal-skriker, vet du.

Helge Kydland mener Narve Gilje Nordås ikke er redd for å vise hvor han er fra og hva han står for. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Narve Gilje Nordås er for første gang i karrieren klar for en VM-finale. I søndagens semifinaler på 1500 meter løp han i det første heatet, og var femte mann i mål.

Nordås selv var redd for forholdene i Budapest før løpet.

– Jeg var bekymret før dette løpet, for jeg trives ikke i varmen. Det var 34 grader og da jeg gikk ut på balkongen tidligere i dag holdt jeg på å besvime etter ett minutt, sier han til NRK etter løpet.

Narve Gilje Nordås har tatt seg videre fra både forsøksheat og semifinale. I kveld venter den store ildprøven. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

– Hva er i drikkevannet der borte?

Idrettskarrieren startet på Voll, men Voll IL har ikke egen friidrettsgruppe og kan ikke ta æren for den enorme fremgangen Nordås har hatt. Men det er lov å prøve.

– Han har sprunget på jordene her ute mellom steinene, og det er klart at da blir du flink å springe, så har han spilt fotball her i en del år. Vi kjenner det virkelig nå, sier Kålstad.

Det er Sandnes idrettslag som har fått frem den gode løperen Narve Gilje Nordås. De har også Ingebrigtsen-brødrene i stallen.

Der skal også finalen vises på storskjerm.

Kenny Rettore er styreleder i Sandnes IL. Han tror at Narve kommer til å ta medalje. Foto: Anders Fehn / NRK

Kenny Rettore som er styreleder i Sandnes IL kaller finalen historisk siden det er to fra Sandnes-klubben med i VM.

– Jeg har fått spørsmål om hva vi har i drikkevannet her. For å ha så mange gode løpere, så har vi Erling Braut Haaland fra bryne rett borti gata så har vi Kristoff noen kilometer nord. Vi er en fantastisk idrettsregion, sier Rettore.