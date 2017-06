Mandag 19. juni var en slags «blåmandag» på togstasjonen i fylket: Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) har starta arbeid med sporet. Strekninga som berøres, går helt fra Stavanger til fylkesgrensa mot Agder.

Dag Brekkan i NSB. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi er alltid spent når vi skal sette i gang et slikt stort brudd. Vi har planlagt for dette i et halvt år, sier Dag Brekkan, markeds- og kommunikasjonssjef i NSB Sør.

Sjøl om det ikke er NSB som bestemmer at arbeidet skal gjøres, eller utfører det, er det NSBs ansvar at passasjerene likevel kommer dit de skal. Dette skal de denne sommeren gjøre i samarbeid med Kolumbus, kollektivselskapet i Rogaland.

Både Kolumbus- og NSB-busser

Det er altså Kolumbus som skal ta passasjerene til og fra stasjonene mellom Sandnes og Stavanger, mens NSB setter opp busser fra Stavanger til Sandnes og videre sørover.

Buss for tog i Rogaland sommeren 2017 Foto: Thomas Johansson/Bane NOR Ekspandér faktaboks Berørte linjer: Oslo S-Kristiansand-Stavanger S

Stavanger S-Kristiansand-Oslo

Stavanger S-Egersund

Egersund-Stavanger S Merk: Alle regiontog fra Oslo S stopper på Moi. Bussene som skal ta regiontogpassasjerene fra Moi og nordover mot Stavanger, venter på toget.

Busser for regiontog mot Moi (og videre mot Oslo S) går før togets avgangstid .

. Passasjerer som skal til eller fra stasjonene mellom Sandnes og Stavanger må bruke Kolumbus-bussene

Passasjerer som vanligvis tar Jærbanen mellom Stavanger og Sandnes eller stasjoner lenger sør, skal bruke NSBs busser (Les mer på NSB.no)

Da NRK var på Stavanger stasjon ved 07.30-tida mandag morgen, så overgangen ut til å gå greit for passasjerene.

– Kundene er rolige, og de blir henvist til de riktige bussene, enten våre eller Kolumbus sine, konstaterer Brekkan.

– En fin strøm av folk som går riktig

Jærbanen, og dermed strekninga Oslo S-Stavanger, har vært stengt mer enn én gang før. Både sommeren 2014, sommeren 2015 og i fjor var det buss for tog i korte eller lange perioder.

Da NRK var på Stavanger stasjon ved 07.30-tida mandag morgen, så overgangen ut til å gå greit. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Arbeidet på Jærbanen pågår til 12. august. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

I år er kollektivselskapet Kolumbus også med på å få togpassasjerene dit de skal.

– Vi har i samarbeid med NSB prøvd å gå ut med best mulig informasjon. Og det kan se ut som vi har lyktes, for det er en fin strøm av folk som går på riktige plasser i dag, sier Odd Aksland, direktør i Kolumbus.