Bryne minnes drepte Sigbjørn Sveli

«I djup sorg og med takk for alt det vennlige du var og gav.»

Disse ordene, en blomsterbukett, to lys, og et bilde av en smilende Sigbjørn Sveli. Søndag klokka 13–14 holder Bryne kyrkje åpnet for alle som vil minnes 44-åringen fra Bryne.

– Vi gjør dette fordi vi tror det er ganske mange som er berørte av denne store tragedien. Da kan det være godt å ha et rom å komme til, for å være en plass med sorgen sin og å kunne skrive i kondolanseprotokollen, sier sokneprest Stein Ødegård.

Familien til Sigbjørn Sveli sier at det som har skjedd er ubegripelig og ufattelig. Foto: privat

Sveli ble funnet drept mandag på Regestranden. Tre menn er siktet i saken.

– Positiv og omtenksom

I et brev beskriver familien Sigbjørn som en positiv og smilende person.

«Han var omtenksom og brydde seg om andre. Rolig og snill. Veldig sosial og likte å snakke med folk. Mange i nærmiljøet kjente ham og kunne beskrive ham med disse egenskapene. Han var veldig hjelpsom og sa aldri nei hvis noen spurte om hjelp».

Sveili jobbet i 25 år på Jæren Industripartner. I desember fikk han gullklokke for innsatsen.

– Det er ufattelig at noen kunne gjøre noe slikt mot ham, sa Johannessen til NRK for noen dager siden.