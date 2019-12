Sør-Vest politidistrikt har nå fått en endelig identifikasjon som bekrefter de har trodd siden 44-åringen fra Bryne ble funnet på Regestranden mandag ettermiddag.

De går nå ut med navnet i samråd med familien.

Samtidig endrer politiet siktelsen på den tredje pågrepne fra drap til medvirkning til drap.

Dette er de siktede Ekspandér faktaboks Mann (23) fra Klepp. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet mener dette er hovedmannen bak drapet. Ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To uker i full isolasjon med medieforbud. Forsvarer: Knut Lerum

Siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet mener dette er hovedmannen bak drapet. Ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To uker i full isolasjon med medieforbud. Forsvarer: Knut Lerum Mann (22) fra Forsand. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To uker i full isolasjon med medieforbud. Forsvarer: Per Ragnar Holter-Andersen.

Siktet for drap eller medvirkning til drap. Ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To uker i full isolasjon med medieforbud. Forsvarer: Per Ragnar Holter-Andersen. Mann (20) fra Hå. Siktet for medvirkning til drap. Fremstilles for varetektsfengsling i Stavanger tingrett fredag klokken 12. Forsvarer: Aleksander Steinsvåg.

Sigbjørn Sveli ble meldt savnet av familien siden han ikke dukket opp på jobben hos Jæren Industripartner mandag morgen.

LES OGSÅ: Sola-drapet: Forsvant i taxi etter at offerets bil ble dumpet i sjøen

Han var en pliktoppfyllende mann som alltid ga familien beskjed om hvor han befant seg.

– Tvers gjennom god og blid

Da ingen hadde sett ham etter at han snakket med bekjente på kjøpesenteret M44 på Bryne søndag ettermiddag, ble familien bekymret.

Torsdag kveld lyste et lys opp stedet der Sveli ble funnet drept. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Daglig leder Svein Axel Johannessen i Jæren Industripartner beskriver Sveli som en tvers gjennom god, blid og pliktoppfyllende arbeidstaker.

– Det er ufattelig at noen kunne gjøre noe slikt mot ham, sier Johannessen om Sveli som nylig fikk gullklokka etter å ha jobbet 25 år i bedriften.

Ble bekymret

– Da de første meldingene begynte å komme mandag morgen etter at han ikke kom på jobb, så skjønte vi at noe var feil. Han pleide alltid å ringe og orientere familien om det var noe. Vi visste alltid hvor han var, sier et familiemedlem til NRK.

Han sier at det som har skjedd er helt ubegripelig og ufattelig.

– Situasjonen er veldig, veldig spesiell. Han likte å samle flasker og pante dem. Det var noe han gjorde ofte og som ga ham glede. I etterkant av det som har skjedd, har det begynt å gå rykter om ham. Dette var feilaktige rykter om ham som person, så i går kveld så satte familien seg ned og skrev et brev som vi gikk til media med. Det er viktig for oss å få ut informasjon om hvem han egentlig var som person.

Likte å kjøre rundt

I brevet skrev familien blant annet følgende om Sigbjørn:

«Den avdøde var en positiv og smilende person. Han var omtenksom og brydde seg om andre. Rolig og snill. Veldig sosial og likte å snakke med folk. Mange i nærmiljøet kjente ham og kunne beskrive ham med disse egenskapene. Han var veldig hjelpsom og sa aldri nei hvis noen spurte om hjelp».

Bilen til Sveli ble funnet i sjøen ved Ølberg kai. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Familien skriver videre at han likte å se på livet i helgene og at han kjørte folk han kjente til steder og hjem fra steder om kvelden:

«Han likte å se på tv og lese nyheter på pc. Kunne fortelle oss om ting han hadde sett eller lest når vi møttes. Han lurte ofte på om vi hadde sett eller lest om dette. Likte å gå i butikker for å se etter små ting å kjøpe. Samlet på ulike ting opp gjennom årene. Han likte å klare seg selv.

Var stolt når han klarte lappen og kjøpte seg egen bil. Han var ofte ute og kjørte med bilen sin. Han kjøpte seg egen leilighet i 2002, og betalte flittig ned på den. Han hadde alltid kontroll på egne penger og regninger. Han jobbet i 25 år på Jæren Industripartner i tillegg til at han var ufør. I desember fikk han gullklokke».

Den tredje siktet kun for medvirkning

Det blir fengslingsmøte for den tredje siktede klokken 12 i dag.

Ifølge politiet er siktelsen endret for ham siden politiet ikke lenger mener han har vært med på selve drapshandlingen.

Politiet opprettholder imidlertid posten som gjelder medvirkning til drap.

I en pressemelding skriver politiet fredag formiddag at de har foretatt kriminaltekniske undersøkelser på flere ulike steder, og at en av de siktede har påvist steder som er relevant for hendelsesforløpet.

Politiet: «Har kontroll»

Av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet gå nærmere inn på detaljene i etterforskningen.

De jobber fortsatt med å innhente og gjennomgå videomateriale og andre tekniske spor.

«Politiet står overfor en omfattende etterforskning, og det gjenstår fortsatt en stor jobb med blant annet å gjennomgå og verifisere informasjon som er innhentet. Et sentralt punkt er å avklare de siktedes ulike roller i saken», heter det videre i meldingen.

Politiet mener de når har god kontroll på saken, og etterforskningen blir nedskalert i helgen.