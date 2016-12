Svein Bjarte og Kristin Sårheim syns det er kjekt å gi bort gaver, og bruker gjerne litt mer enn planlagt rundt jula. Foto: Rebecca Bjerga

– Det viser at vi har lyst å gi til andre selv om det er nedgangstider, sier Svein Bjarte Sårheim.

– Jeg har vel et budsjett, men det hender jeg går noe over, sier Kristin Sårheim.

I likhet med Sårheim kan mye tyde på at rogalendinger flest syns det er greit å bruke litt ekstra penger på gaver, mat og kos i juletida.

Overrasket over økning

Den hektiske julehandelen er over, og ved flere av kjøpesentrene i Rogaland er omsetningstallene for desember allerede klare. Og de viser at vi har handlet for mer i år sammenlignet med i fjor.

På Amfi-senteret i Egersund økte julehandelen med hele 14 prosent. Også Kvadrat i Sandnes, Kilden i Stavanger og Oasen i Karmøy opplevde vekst i desember.

Senterleder ved Amfi Madla, Anette Worum tror mange ønsker å kose seg litt ekstra rundt jul, men at en strammer inn på andre områder for å spare penger. Foto: Rebecca Bjerga

– Jeg syns det er gledelig, sier senterleder ved Amfi Madla, Anette Worum.

Ved senteret har de hatt en økning på fire prosent dette året. Det hadde de verken budsjettert for eller regnet med.

– Det har vært, og er fremdeles tøffe tider så vi har vært spente også i vår bransje. Å se denne økningen er positivt, sier hun.

Mange med dårligere råd

I forbindelse med oljenedturen har mange rogalendinger fått det langt tøffere de siste årene. Tall fra Nav viser at så mange som 48.000 rogalendinger har opplevd å være arbeidsledige i løpet av 2016, og tallet på rogalendinger som mottar sosialstønad ventes å øke fremover.

Per i dag er 11.617 registrert som helt arbeidsledige i Rogaland. Det vil si 4,5 prosent av den samla arbeidsstyrken i fylket, og langt høyere enn landssnittet på 2,8 prosent.

– Juletida er en tid folk setter pris på og folk liker å kose seg litt ekstra. Så tror jeg mange strammer inn på andre områder ellers, sier Worum.

– Juleforbruket høyere enn på lenge

Tidligere i desember viste en undersøkelse gjort for SpareBank 1 at voksne rogalendinger bruker i snitt 9500 kroner mer enn de pleier i en måned – i forbindelse med jul. Det er en økning på 38 prosent, eller om lag 2700 kroner, fra i fjor.

I snitt bruker voksne rogalendinger 9500 kroner mer i måneden i forbindelse med jul, ifølge en undersøkelse gjort for SpareBank 1. Foto: Rebecca Bjerga

Ifølge undersøkelsen er det rogalendingene som bruker mest i landet, og gjennomsnittlig bruker nordmenn 7840 kroner ekstra til jul.

– Årets juleforbruk er tilbake på nivået fra tidligere år. Jeg tolker det som at vi ser lysere på framtidsutsiktene enn vi har gjort den siste tiden, sier Gaute Thise Jacobsen, regiondirektør for SpareBank 1 SR-Bank i forbindelse med undersøkelsen.

– Det gikk akkurat. Vi hadde regnet med å bruke ekstra penger på jul, sier Sandra Stensland.