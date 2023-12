Selv med dyrtid og økonomiske bekymringer, i alle fall for noen, brukte vi en del penger på julegaver også i år.

Og ikke overraskende handlet vi mye på nett.

– Vi har aldri tidligere håndtert så mange pakker som vi gjorde under årets Black Friday og i førjulstiden, sier pressesjef i Posten Bring, Kenneth Tjønndal Pettersen.

Prognoser fra Virke spådde at vi kom til å kjøpe mer på nett i år enn noen gang tidligere. I tredje kvartal var beløpet 32 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Før jul anslo de at vi ville bruke rundt 25 milliarder kroner på netthandel i årets to siste måneder.

– Netthandel er svært viktig, også i julehandelen. Under pandemien økte netthandelen kraftig og har forblitt høy, sier kommunikasjonssjef i Virke Scott Engebrigtsen.

Angrerett og netthandel

Skal du bytte en julegave er første råd er derfor å finne ut hvor gaven er kjøpt og sjekke den aktuelle butikkens egne bytteregler.

Noen lar deg bytte kun i romjula, mens andre lar deg bytte etter nyttår også.

Angrerett er noe som gjelder uansett, og som også kan benyttes ved bytte av julegaver. Her må du bare være sikker på når og hvor gaven er kjøpt.

Det er den som har kjøpt gaven, som har angreretten. Det vil at hvis du får en julegave som er kjøpt på nett, gjelder angrefristen 14 dager fra kjøperen mottok varen.

Noen nettbutikker opererer med 30 dagers åpent kjøp.

Ble julegaven kjøpt under Black Week på nettet, så har du ikke krav på å bytte med mindre nettbutikken spesifikt har opplyst det, ifølge Forbrukertilsynet.

Gaver som er kjøpt gjennom dropshipping kan være vriene å få bytta. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Flere fysiske butikker og nettbutikker har imidlertid utvidet angrefristen disse månedene – slik at det blir mulig å bytte julegaver.

Men du må ta kontakt med den som kjøpte gaven for å få sendt varen tilbake hvis det gjelder netthandel.

Bekymra for dropshipping

Når det gjelder handel på nett, har dropshipping blitt et vanlig begrep. Det bekymrer Forbrukerrådet i forbindelse med julehandelen.

– Vi synes det er en skummelt tendens, nettopp fordi dette er norske nettbutikker som i utgangspunktet skal gi forbrukerne norske forbrukerrettigheter. Men det skjer ofte ikke i praksis, sier forbrukerjurist Nora Gløersen.

Ifølge Appscenic.com bruker omtrent 27 prosent av alle nettbutikker dropshipping.

– Dropshipping er enkelt sagt en måte å drive nettbutikk på. Det er mer som et skall eller et bindeledd. Det er en norsk nettside, men når du legger inn en ordre, så snur den norske dropshipping-butikken seg rundt og bestiller varen fra en lavprisbutikk, forklarer Gløersen.

– Så sendes varen direkte derfra til deg som forbruker. Den er aldri innom den norske dropshipping-butikken for noen som helst kvalitetskontroll.

Og gaver som er kjøpt gjennom dropshipping kan være vriene å få bytta.

Ikke fungerende kundeservice

Gløersen sier at farene ved det er at du kan få varer som er av lav kvalitet. Du kan få varer som er produsert av eller inneholder stoffer som ikke er lovlig her i Europa.

Men hva gjør du da hvis du har fått en vare som er for eksempel sendt fra Kina og som du vil bytte?

Ifølge Virke brukte nordmenn nesten 130 milliarder på julehandelen i fjor. En stor andel av dette gikk til julegaver. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Da er det igjen butikkens regler for bytte som gjelder. Så hvis du handlet hos en norsk butikk som driver med dropshipping, så har du i utgangspunktet alle forbrukerrettighetene dine. Du kan reklamere på feil, mangler og kreve å få ny vare eller penger tilbake, sier Gløersen.

Men en av utfordringene med dropshipping-butikker er, ifølge Gløersen, at butikkene gjerne ikke har en velfungerende kundeservice. De har ofte ikke noe verksted eller avtaler for reparasjon av varer heller.

– I tillegg det er like lett å legge ned en sånn nettbutikk som å starte en. Så vi ser ofte at når salg, stuper, trender dør ut, så legges disse butikkene ned. Og hvis du møtes av en tom nettside og ikke får det du har krav på, så må du prøve å se på andre alternativer.

Posten Bring har aldri håndtert så mange pakker som de gjorde under årets Black Friday og før jul. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Og skulle det være direkte feil eller mangler på varene du har fått, kan banken eller kortselskapet ditt hjelpe deg.

Korte frister og pengekrav

– Hvis du har betalt med kort, så kan du prøve deg på en kortreklamasjon. Da kontakter du banken din og ser om du klarer å få pengene tilbake derfra, sier Gløersen.

Ifølge Forbrukerrådet kan det være flere grunner til å benytte seg av kortreklamasjon:

Du kan benytte deg av kortreklamasjon dersom... Ekspander/minimer faktaboks ...du ikke får varene du har bestilt

...tjenesten du har bestilt ikke blir levert

...et arrangement blir avlyst

...en reise blir kansellert

...selgeren ikke respekterer angreretten din

...selgeren går konkurs

...du blir svindlet

Videre skriver de at du må ha forsøkt å løse saken direkte med selger, før du kan gå til kortselskapet eller banken.

Kravet ditt må være likt det du stiller overfor selgeren, og det kan kun være et krav om penger.

– Det er ofte korte reklamasjonsfrister, så det er viktig at du tar kontakt med banken din så fort du mistenker at noe er feil, skriver de videre.

Tom Staavi i Finans Norge bekrefter at banken kan hjelpe deg, men bare om du har handlet med seriøse aktører.

– Har du handlet hos seriøse aktører og ikke fått varen din, kan banken eller kortselskapet hjelpe deg. Men hver slik sak er individuell, og dersom du handler hos useriøse aktører så kan det hende at du må ta risikoen selv.