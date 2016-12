Nav sine tal for arbeidsløysa i Norge i desember, som kom i dag, viser at Rogaland har flest arbeidsledige både i talet på arbeidarar og i prosent.

11.617 er per i dag registrert som heilt arbeidsledige i Rogaland, det vil sei 4,5 prosent av den samla arbeidsstyrken i fylket. Landssnittet er på 2.8 prosent.

– Vil halde seg høg utover vinteren

Samanlikna med desember i fjor, har arbeidsløysa gått opp, men samanlikna med dei siste månadane så ser det ut som om talet på arbeidsledige har slutta å stiga.

– Det er positivt at arbeidsløysa har stabilisert seg mot slutten av 2016. Me ventar samstundes at arbeidsløysa vil halde seg høg utover vinteren. Mange vil framleis oppleva å vera i ein krevjande situasjon og det vil vere viktig for den enkelte å halde alle mogelegheiter for arbeid opne, skriv direktør i Nav, Truls Nordahl, i ei pressemelding.

I denne tabellen kan du sjå at talet på arbeidsledige i 2016 i Rogaland har ligge relativt stabilt. Foto: Nav

Mange varsel om permitteringar og oppseiingar

Nav-rådgjevar Gustav Svane forventar likevel at arbeidsløysa vil gå noko opp når me går inn i det nye året.

– Me har fått inn ein del varsel om permitteringar og oppseiingar i haust. Dette i tillegg til naturlege sesongvariasjonar gjer at me forventar ein oppgang i arbeidsløysa i januar, seier Svane.