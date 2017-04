– Det er ugreit at styret som arbeidsgiver behandler sine ansatte som ønsker å ha et lovlig medlemsmøte, på en sånn måte, sier levekårssjef i Stavanger kommune, Elin Karin Fosse.

Hun deltok tirsdag på et møte med Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og de ansatte ved Blidensol-sykehjem. Bakgrunnen for møtet var at Stavanger kommune har vedtatt å si opp driftsavtalen med sykehjemmet på grunn av den omstridte hijab-nekten.

Møtet måtte imidlertid avholdes utendørs i hagen ved Blidensol.

– Vi skulle vært inne, som vi alltid pleier på andre medlemsmøter, men styreleder for pleiehjemsforeningen nektet oss å ha møte der hvis ikke hun kunne være deltaker. Og siden dette var et medlemsmøte hvor styreleder ikke er deltaker, valgte vi å gå ut i hagen, sier Nina Horpestad, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund.

– Hva synes du om det?

– Jeg forholder meg til det, men jeg synes det er litt underlig, sier hun.

Ikke lyktes å få kommentar

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med leder av driftsstyret ved Blidensol sykehjem, Dagny H.H. Pedersen Welle. Talsperson for styret, Thomas Middelthon, sier til NRK at han ikke kjenner til saken og derfor ikke ønsker å kommentere.

Det var mer folksomt enn vanlig i hagen på Blidensol sykehjem da de ansatte avholdt møte der tirsdag. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Arbeidsrettsadvokat Kjell M. Brygfjeld reagerer på oppførselen til styreleder Welle, hvis det Sykepleierforbundet sier stemmer.

– Hvis møtet handlet om de ansattes situasjon etter oppsigelsen av driftsavtalen, burde ledelsen holdt seg langt borte, noe annet er fullstendig urimelig, sier han.

Brygfjeld har aldri hørt om noe lignende før, men sier samtidig at ingen lover er brutt.

– Men det normale er at ansatte som er organisert, får lov til å ha møter med sin fagforening, det er normalt at de får avholde dette møtet på arbeidsplassen, og det er normalt er at de får avholde slike møter uten at ledelsen krever å få være med, sier han.

Urolige for framtiden

De ansatte på Blidensol er bekymret for framtiden etter at kommunen vedtok å si opp avtalen med det private sykehjemmet. Oppsigelsestiden er på to år.

Ifølge levekårssjef Elin Karin Fosse er Blidensol «flaggskipet» når det gjelder behandling av demente i Stavanger, men hun kan ikke gi noen klare svar om hva som skjer med de ansatte etter at oppsigelsen er fullbyrdet.

LES OGSÅ: Ble sykmeldt etter hijabstrid

Kommunene skal nå ta stilling til hvor Blidensol-pasientene skal havne når avtalen med sykehjemmet opphører. Pasientene vil enten få behandling i et annet bygg i kommunen, ellers så vil de bli spredt til de 15 andre sykehjemmene.

– Hvordan vi velger å håndtere dette om to år, vil være avgjørende for de ansatte, sier Fosse.

Samtidig sier hun at de Blidensol-ansatte sannsynligvis vil være sikret jobb i kommunen.

– Vi er opptatt av å sikre det kompetansemiljøet vi har på Blidensol, sier Fosse.