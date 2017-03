– I den offentlige debatten i etterkant har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb. Det er en gal forståelse av EU-domstolens avgjørelse, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

I sin kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at det ikke regnes som «direkte diskriminerende» hvis en arbeidsgiver nekter sine ansatte å bære politiske, filosofiske og religiøse symboler og plass synlig. Kjennelsen ble avsagt i en sak der G4S Secure sa opp Samira Achbita fordi hun insisterte på å bruke hodeplagg.

Ingen seier for sykehjem

Sykehjemmet Blidensol i Stavanger fikk i høst kritikk fra både kommunen og Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi de nektet sine ansatte å bruke hijab, turban og palestinaskjerf i arbeidstiden. Stavanger kommune har truet med å si opp driftsavtalen med sykehjemmet, men Blidensol-styret har anket.

Talsmann for Blidensol-styret, Thomas Middelthon, har uttalt at EU-dommen åpner for hijab-nekt. Det stemmer ikke, fastslår Bjurstrøm.

Hun poengterer at bruk av religiøse hodeplagg har et sterkt vern i både nasjonalt og internasjonalt lovverk, og legger til at kjennelsen fra EU-domstolen kun er rådgivende. Det er den belgiske domstolen som endelig skal ta stilling til om det konkrete forbudet var diskriminering.

– Hovedregelen i Norge er at man ikke kan nekte noen å bruke religiøse hodeplagg. Også EU-domstolens avgjørelse slår fast at hijab-nekt kan være diskriminerende, sier tidligere Arbeiderparti-statsråd Bjurstrøm.

Frp vil endre loven

Arbeids- og sosialpolitisk talsmann Erlend Wiborg i Fremskrittspartiet tar kjennelsen til inntekt for at arbeidsgivere kan forby religiøse hodeplagg, som hijab, og sa onsdag at han er helt enig i at et slikt forbud ikke er diskriminerende. Konsekvensen av EU-domstolens beslutning er norsk lovgiving må endres, mener han.

– Retten til å forby et plagg som hijab på arbeidsplassen bør også norske arbeidsgivere ha. Jeg vil ta initiativ til å endre loven slik at norske arbeidsgivere har denne retten, sa Wiborg.

Slik det er i dag, har norske arbeidsgivere lov til å stille krav om hvordan ansatte kan kle seg i arbeidstiden, men det ligger en avgrensning i denne retten når det kommer til bruk av religiøse hodeplagg.

– Det bør ikke være noe i veien for at en arbeidsgiver tillater religiøse hodeplagg eller symboler, men dette er det arbeidsgiveren som skal bestemme. Når man er på jobb, representerer man sin arbeidsgiver – ikke seg selv, sier Wiborg.