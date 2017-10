Billigere mat hvis du skanner varen sjøl

– Når de som ikke vil bruke denne, skal betale mer for varene, slår rettferdighetssansen min inn, sier Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen på Stortinget, mens han holder opp en prisskanner.

Skanner og betaler du varen sjøl, får du yoghurten til 29,90. For de andre kundene koster den 41,20 kroner. Foto: Geir Pollestad

Mange er vant til ubetjente kasser i butikken, men i Obs-butikkene tar Coop konseptet et hakk lenger: Er du Coop-medlem, og har registrert deg, kan du plukke med deg en skanner i inngangen, skanne varene på din vei gjennom butikken og betale i ubetjent kasse til slutt.

Til en lavere pris enn om du hadde gjort det på vanlig måte. For eksempel koster en åttepakning yoghurt 29,90 kroner hvis du skanner og betaler sjøl. For alle andre koster den 41,20.

Halvparten handler i helga

Pollestad mener ordninga diskriminerer kunder som strever med ny teknologi.

– Jeg tror mange synes teknologi er spennende, uavhengig av alder, også tror jeg noen synes dette er fryktelig skummelt, sier han, som ikke er motstander av ordninga, bare at den gir rabatter som de «vanlige kundene» ikke får.

Per nå er det bare tre varer det er «sjølskann-rabatt» på, men regiondirektør for kjededrift i Coop på Øst- og Vestlandet, Dag Ove Aksland, utelukker ikke at ordninga kan bli utvida. Selskapet kaller sjølskanning for ShopExpress, og den brukes i alle landets Obs-butikker og de største Mega-butikkene.

Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen, tester sjølskanning i Coop Obs-butikken på Bryne. Dag Ove Aksland (t.v.) er regiondirektør for Coop i Sør-Norge. Foto: Arild Eskeland / NRK

Når varene er ferdig skanna, betaler kunden i ubetjent kasse og setter skanneren tilbake i hylla. Foto: Arild Eskeland / NRK

– En Obs-butikk har vanligvis 17.000 kunder innom i løpet av ei uke. Over halvparten av disse handler fredager og lørdager. Det betyr kø. Derfor ønsker vi å belønne kundene som bruker skanner, sier Aksland.

Lover å ikke kutte folk

Coop-direktøren avviser at kjeden har innført ordninga for å kutte i antall ansatte.

– Vi kommer ikke til å kutte ett eneste årsverk på grunn av dette, men vil flytte ansatte til betjente punkter ute i butikken i stedet, sier han, og nevner forsterka ferskvaredisker og mer hjelp til å finne fram mellom butikkhyllene som eksempler.

Coops ShopExpress Foto: Arild Eskeland / NRK Ekspandér faktaboks En utvidelse av ubetjent kasse-løsningene som har vært i bruk i norsk dagligvarehandel i flere år.

Brukes i alle Coop Obs-butikker samt større Mega-butikker.

Kan kun brukes av Coop-medlemmer som har registrert seg gjennom ordninga.

Kunden tar med seg en skanner ved inngangen, og skanner varene etter hvert som de puttes i kurven. Ved de ubetjente kassene registreres kjøpesummen, og varene betales.

En strekkode på kvitteringa er «utgangsbilletten».

Per oktober får ShopExpress-kunder rabatt på to typer melk og en type yoghurt.

Hvis medisiner, tobakk eller alkoholholdig drikke er blant varene, tilkalles en i personalet automatisk, og kunden må vise legitimasjon.

Billigere på nett

Ifølge Forbrukerrådet er ordninga både lovlig og uproblematisk.

– Vi ønsker at alle skal få best mulig pris. Men det er lovlig å prise en vare ulikt etter hva slags teknologi som brukes for å selge den, sier Martin Skaug Halsos, kommunikasjonsrådgiver for kommunikasjon og digital utvikling hos Forbrukerrådet.

Martin Skaug Halsos. Foto: Forbrukerrådet

For eksempel er det helt greit – og etablert – at varer koster mindre på nett enn i butikk.

– Som forbruker er det viktig å orientere seg for å få den laveste prisen, sier han, men minner om at alle slags medlemsordninger gjør at dine kjøpevaner kan bli registrert og seinere brukt til reklame.