– Jeg fikk jo panikk, og kom meg ut av bilen for å få vekket foreldrene mine.

21-åringen er på vei hjem tirsdag kveld etter å ha sett fotball sammen med venner. Få meter fra huset havnet bilen i et synkehull som oppstod av de store vannmengdene og et større jordras på Ålgård i Gjesdal.

– Jeg merket at jeg plutselig traff noe, og fronten på bilen sank en halv meter ned. Først prøvde jeg å rygge, men det gikk ikke. Så kom jeg meg ut, sier han.

Synkehullet var på om lag fem kvadratmeter, og det fosset vann. Garasjen var full av vann. Hagen var også oversvømt.

JORDRAS: Ifølge brannvesenet har store vannmengder laget et hull i veien i nærheten av husene. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det var vann overalt. Jeg så det var noen rør der nede. Jeg forstod ikke hva som hadde skjedd.

Kjelleren ødelagt av vannmassene

Svein Arne Birkeland og kona var to av personene som ble evakuert i løpet av natta. Totalt ble ni personer i tre hus evakuert etter jordraset.

EVAKUERT: Svein Arne Birkeland og kona ble evakuert i natt. Foto: Ole Andrea Bø / NRK

– Jeg har sovet dårlig. Det er mange tanker som har svirret i hodet. Dette er en fortvilet situasjon, sier han.

Vannmassene fosset inn i kjelleren hans. Hele etasjen ble dekket av sand og vannrester. Gulvet i kjellerstuen har løsnet og gynger når Birkeland tråkker på det.

Ekteparet har overnattet på et eldresenter i kommunen i natt. Nå håper de å få flytte hjem igjen så fort som mulig.

Gamle rørsystem

Mange kommuner i landet har gamle rørsystem, og behovet for vedlikehold er stort.

Prislappen for etterslepet på vedlikehold av vann- og avløpsanleggene i Norge er på hele 390 milliarder kroner.

– Dette er et resultat av ansvarsfraskrivelse over mange år og mangel på vedlikehold, konstaterer lokalpolitiker Trygve Ravndal (Frp).

SKADET: Vannet fosset inn og etterlot seg merker på veggen til Svein Arne Birkeland. Foto: Ole Andrea Bø / NRK

Onsdag morgen var han på stedet der jordraset skjedde i Gjesdal, for å se skadene med egne øyne. Som fagmann mener han at det er fare for at tilsvarende situasjoner kan oppstå på ny.

– Et betongrør har 20–30 års levetid. Kommunene skuer dette framfor seg, og det skjer tiår etter tiår på overtid. Da må en forvente at det skjer noe galt, sier Ravndal.

Skal utbedre området

Det har vært planer om å oppgradere rørsystemet i området der raset i Gjesdal skjedde. Nå kan det bli fortgang i prosessen.

– Hele området må utbedres grundig. Det skal vi gang med nokså umiddelbart nå, sier ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø (Ap).

HØYT VANN: Det er tydelige merker på døra etter det høye vannet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Nå skal kommunen prioritere å rydde opp, slik at beboerne kan flytte tilbake så fort som mulig. Onsdag ettermiddag har beboere i ett av de tre husene fått flytte tilbake.

Det er usikkert når de andre beboerne kan flytte tilbake. Forholdene på stedet, blant annet strømforsyningen, må avklares først.