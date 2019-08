Ingeniører advarer mot dårlig vedlikehold: Styrtregnet er en «tikkende bombe»

Vedlikeholdsetterslepet for vannforsyning er beregnet til 220 milliarder, mens det tilsvarende etterslepet på avløp er beregnet til 170 milliarder. Det viser en kartlegging utført av Rådgivende Ingeniørers Forening.

– Det er en tikkende bombe. Politikerne vil få det litt i fleisen. Det vil bare bli verre og verre, spesielt med økende nedbør og temperaturer. Det vil bli stadig mer ødeleggelser og økende helserisiko knyttet til vann og avløp, sier administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansteen.

– Politikerne kvier seg

Hun er også bekymret for sikkerheten på norske vann- og avløpsanlegg.

– Vi er også sårbare for sikkerhetsangrep. Det er en skummel risiko som man må være veldig klar over.

En analyse av partiprogrammene som foreningen utførte før stortingsvalget i 2017, viser at ingen av partiene hadde noe om avløpsanlegg i sitt program bortsett fra Venstre og MDG. Det bekymrer Hansteen.

– Vi opplever at det er lite politisk bevissthet, oppmerksomhet og vilje.

– Hvorfor er det slik, tror du?

– Det er et langsiktig drag og det synes så lite. For politikere er det mye lettere å gjøre ting som skjer over bakken, sier hun og utdyper:

– Det er nok mange politikere som kvier seg for å for eksempel øke vannavgiften og heller håper at problemet går over av seg selv. Også er det mange politikere som ikke har oversikt over hvordan det står til i deres egen kommune.

Skudal Hansteen kommer med et kraftig spark til politikerne vedrørende etterslepet av vedlikehold på vann- og avløpsanlegg. Foto: Nicolas Tourrenc

Hun mener også at det er et problem at ansvaret for vann og avløp er spredt over flere forskjellige departementer. Blant annet Kommunal- og samferdselsdepartementet, Miljø- og klimadepartementet og Olje- og energidepartementet.

– Vi ønsker at ett departement har det overordnende ansvaret, så det blir et større fokus på det. Vi tror også at det er lurt å lage en stortingsmelding, slik at de svakeste kommunene kan lære av de beste.

– En lang vei å gå

Med mer ekstremvær får vi mer overvann og kloakk kan flyte over og renne ut i drikkevann. Ekstremvær kan også føre til store materielle skader, advarer Kjetil Lund, direktør i Norsk vassdrag- og energidirektorat (NVE).

– Klima er i endring. Vi kommer til å oppleve mer ekstremvær i fremtiden. Det kan blant annet føre til oversvømmelser som kan forårsake store skader.

Les også: Kraftig lyn og torden skapte kaos på Østlandet

Et av tiltakene man kan gjøre for å forhindre oversvømmelser, er å åpne opp bekker som er lagt i rør.

– Åpne bekker er mer rustet til å håndtere regn enn bekker som ligger i rør som vi har mange av. De blir fort tette og fulle, sier Lund, som mener kommunene selv må ta ansvar for å åpne opp bekkene.

– Hvor flinke er kommunene til å åpne opp bekkene for å hindre oversvømmelser?

– Noen kommuner er veldig flinke, men andre har en vei å gå. Det er mange som må gjøre mer fremover.