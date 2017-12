– Vi har seks konkrete tilfeller der kunder av oss har meldt at de er svindlet for flere hundre tusen kroner. Av erfaring betyr det at langt flere er utsatt, sier informasjonsdirektør i Sparebank 1 SR-Bank, Thor Christian Haugland.

1. januar 2017 nådde prisen på en Bitcoin drøyt 926 dollar. Nå, nesten et år senere, er prisen over 13.000 dollar, kryptovalutaen er et hett spekulasjonsobjektet i finansverden, og mediene er fulle av historier om folk som har tjent millioner på å investere.

– Dette utnytter nå svindlere, sier Haugland.

Utspekulert fremgangsmåte

Ifølge bankdirektøren ringer svindlerne fra sveitsisk eller tysk nummer, og oppfører seg høflig og korrekt. Når de får napp, investerer kunden gjerne 20-30.000 kroner.

Deretter tar svindlerne kontakt igjen, og forklarer at kurset har steget, at en eventuell ny investering haster, men at de kan ordne alt det praktiske. Med dette som argument får svindlerne tilgang til kundens nettbank, og kan tømme både konti og kredittkort.

Slik opererer Bitcoin-svindlerne Ekspandér faktaboks Svindlerne sender først en e-post på norsk der de inviterer kunden til å investere i Bitcoin. Deretter tar de kontakt på telefon. Svindlerne ringer fra sveitsisk eller tysk nummer, og oppfører seg høflig og korrekt. De ringer gjerne flere ganger, før de til slutt får napp hos kunden. Da avtaler de en investering på 20-30.000 kroner, noe som veksles inn i en halv Bitcoin. Etter kort tid tar svindlerne kontakt igjen. Denne gangen er beskjeden at kryptovalutaen er i ferd med å ta av, og at den lille investeringen har steget ti prosent i verdi. Kunden får nå tilbud om å kjøpe flere Bitcoin til samme kurs som de først handlet for. Så får de beskjed om at dette haster, men at svindlerne kan fikse transaksjonen. Kunden gir svindlerne tilgang til nettbanken sin via kodebrikke eller BankID, og på kort tid tømmer svindlerne bankkonti og kredittkort. Pengene blir overført til seriøse Bitcoin-vekslere, men svindlerne sitter på den viktige digitale nøkkelen som er nødvendig for å kunne ta ut Bitcoin.

– Dette er svindlere som kjenner norsk banksystem svært godt. De vet om BankID og straksoverføringer vi har i norske banker, sier Haugland.

Thor Christian Haugland fra Sparebank 1 SR-Bank forteller om flere forsøk på Bitcoin-svindel av kundene deres. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Advarer

– Aldri, aldri gi fra deg påloggingsinformasjon til nettbanken, sier informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi.

Han kjenner ikke til flere tilfeller med Bitcoin-svindel per nå, men er ikke overrasket over at svindlere utnytter Bitcoin-bølgen.

– Det er forbausende at folk tror man kan få noe gratis. Det skjer ikke. Det er bare én ting å gjøre: legg på telefonen. Slett eposten. Denne måten å svindle på er en klassiker. Enten får man en e-post, eller en telefon. Det er ikke så mange som går på disse svindlene.

– Du får ingenting gratis, sier Tom Staavi fra Finans Norge. Foto: CF Wesenberg / Finans Norge

Haugland fra Sparebank 1 SR-Bank forteller at pengene som er borte, har forsvunnet for godt.

– Vi som bank kan ikke ta ansvar for dette så lenge kunden selv har gitt svindlerne tilgang til nettbanken. Selv om vi har fått fem konkrete henvendelser fra kunder som er lurt, ser vi at bare vår bank har over 150 bevegelser til konti som kan koples til svindlerne, sier han.

– Dessuten må hele Bitcoin-fenomenet behandles med stor skepsis. Dette er spekulasjon med svært høy risiko, avslutter Haugland.

Også Staavi ber folk være forsiktig med å satse på Bitcoin-bølgen.

– Risikoen er ekstremt stor. Ingen aner hva Bitcoin-kursen er i 2019. Jeg tror de aller fleste nordmenn ikke skjønner hva Bitcoin er utenom at det noe nytt som har steget veldig i verdi, sier han.

Selv om Bitcoin har hatt en eventyrlig vekst det siste året, har kryptovalutaen ikke bare vokst inn i himmelen. Den siste tiden har verdien falt fra nærmere 20.000 dollar til drøyt 13.000. NRK tar forbehold om at verdien kan ha endret seg til denne artikkelen publiseres.