Ingen vet hvor mange nordmenn som har investert i bitcoin

Søndag debuterte bitcoin på en futuresbørs i Chicago. Pågangen var så stor at nettsidene til børsen krasjet etter 20 minutter.

Den digitale valutaen har økt voldsomt i popularitet de siste månedene. Stadig flere nordmenn har kastet seg på bølgen, mener Stephan Nilsson, leder i Norges Bitcoin og Blockchain-forening og bitcoin-ekspert, Torbjørn Bull Jensen i Menon Economics.

Begge sier til NRK at det aldri har blitt gjort noen undersøkelser som viser hvor mange nordmenn som har investert i den digitale valutaen.

Før nerder – nå finansfolk

I 2011 kostet 1 bitcoin mindre enn 1 dollar. I begynnelsen av 2017 lå bitcoin-kursen rundt 1.000 dollar – og i løpet av det siste halvåret har prisen nærmest eksplodert.

1 bitcoin kostet mandag over 16.500 dollar, nesten 140.000 kroner. Prisen har altså mer enn 16-doblet seg på under et år, skriver NTB.

Hvor mange nordmenn som har kjøpt bitcoin, og for hvor mye, er det ingen som vet, men Stephan Nilsson merker at interessen for den digitale valutaen har økt voldsomt den siste tiden.

– Vi har regelmessige møter om bitcoin. For et år siden var vi en gjeng nerder som samlet oss og snakket om bitcoin og teknologi. De siste månedene ser vi at det kommer investorer, finansielle rådgivere og helt vanlige folk som er interesserte, sier han til NRK.

Nilssons inntrykk er at de fleste som har blitt interessert i valutaen den siste måneden går inn med småbeløp.

– De går inn med alt fra noen hundrelapper til en tusenlapp for å lære og teste teknikken, sier Nilsson.

Stor fare for tap

Forbrukerøkonom Silje Sandmel sier til NRK at personer som investerer i bitcoin må være klar over at det er snakk om høyrisiko-investeringer.

– Det er en investering med store svingninger, med mulighet for stor gevinst eller tap, sier hun til NRK.

OPP OG NED: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl advarer småsparere om store svingninger. Foto: DNB

Bitcoin-ekspert Torbjørn Bull Jensen har også merket at interessen har steget de siste månedene. Han mener de som har hoppet på bølgen de siste månedene er klar over risikoen for ekstreme kurssvingninger, men at de undervurderer andre risikofaktorer.

– Inntrykket mitt er at folk kanskje undervurderer de andre risikoene, som at børsen de bruker går over ende eller muligheten for hacking. Fordi dette er nytt og folk ikke har erfaring, så er det mange som vet altfor lite, sier han.

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, sier det er et paradoks at det får lov til å vokse frem en kryptovalutaøkonomi på siden av den gjennomregulerte økonomien.

– Finansnæringen har et pålagt samfunnsansvar knyttet til arbeidet mot for eksempel hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet. Det er også slik at det gjennom en rekke ulike reguleringer arbeides for at den finansielle stabiliteten i samfunnet skal styrkes.