– Jeg blir veldig sjokkert når jeg går gjennom avfallet. Det er mye uåpnet og fine ting som blir kastet, sier Håkon Gingstad Pedersen.

Han er en av to avfallsreddere hos gjenvinningsstasjonen Ivar utenfor Stavanger.

På to måneder har han sørget for at 8,3 tonn elektrisk avfall har blitt gjenbrukt i stedet for å havne i søppelkonteineren.

– Det er jo enormt mye. Og potensialet er mye større om vi hadde vært enda flere personer i drift, sier Pedersen.

Kjøpefesten Black Week er i gang. Som en motvekt arrangerer bransjeorganisasjonen Avfall Norge sin egen ombruksuke.

For når vi bytter ut flatskjermen og rydder plass til nytt utstyr, blir det travelt for de som jobber som avfallsreddere på gjenvinningsstasjonen på Forus.

Håkon Gingstad Pedersen er en av to avfallsreddere som skal sørge for at det som kan brukes igjen ikke blir søppel. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Mye nytt og ubrukt blir kastet

– Vi merker det ekstra godt etter en uke som Black Week, og gjerne etter jul også. Da er det ekstra mange nye og fine ting som blir kastet, sier Pedersen.

Han mener det er sjokkerende å se hvor mye av det som blir kastet som enda er brukbart.

Noe er også splitter nytt og ikke pakket ut.

– Vi har kanskje fått en uvane med å bytte ut ting litt for ofte og før det trengs. Derfor tror jeg det kan være bra å få mer ombruk inn i norske hjem.

Aktiviteter under Ombruksuka 2022 Ekspandér faktaboks Asker kommune åpnet sitt nye ombrukssenter Omigjen 17. november og markerer ombruksuka med informasjonskampanjer om både Omigjen og kommunens ombrukstilbud på sosiale medier.

BIR og Bergen kommune arrangerer Gjenbruksuken 21.–27. november. Dette er en uke dedikert til bærekraftig forbruk og økt gjenbruk.

Bærum kommune markerer ombruksuka med informasjonskampanjer på sosiale medier om ombrukstilbudet som finnes i kommunen.

Drammen kommune lanserer ombruksuka på gjenvinningsstasjonene Mile og Lyngås.

Resirkula på Hamar får Black Friday-besøk av lederen i Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, fredag 25. november klokken 12-13.30.

I Oslo kommune arrangeres Ombruksuka 2022 fra 19.–25. november og vil den uken fylle det Gamle Munchmuseet på Tøyen.

I Stavanger kommune markerer Ivar ombruksuka med ulike aktiviteter i bruktbutikken Bruktbuå. De skal også ha stand på Universitetet i Stavanger, der de skal ha fokus på ombruk. (Kilde: Avfall Norge)

Silje Kristin Fjermestad er avfallsredder sammen med Pedersen. Hun har sørget for at 2,2 tonn med blant annet malingsspann, spraybokser, lim og lakk har fått nytt liv.

– Det er ikke så mange kunder som kommer hit som vet at vi driver med ombruk av farlig avfall. Men når de først blir spurt, er de åpne for at det brukes opp i stedet for å hives, forklarer hun.

Avfallsredder Silje Kristin Fjermestad mener at få vet at farlig avfall også kan bli gjenbruk. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Gode resultater på kort tid

Anne Britt Syvertsen er seksjonsleder på gjenvinningsstasjonen. Hun synes det er kjekt å se gode resultater på den korte tiden avfallsredderne har vært i arbeid.

– Det er jo det vi jobber for: Å få mest mulig til ombruk istedenfor avfall. Vi ser at elektrisk avfall er det som har økt mest, det er stor interesse for det. Jeg tror farlig avfall som maling, lim og lakk også kommer når folk blir mer kjent med det, sier hun.

Syvertsen sier at å handle brukt blir mer og mer populært.

– Her kan du handle med god samvittighet for en billig penge.