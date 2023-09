– Hallo! For noen fantastiske tall!

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) holder på å miste balansen der hun står utenfor rådhuset i Stavanger sentrum.

NRK har nettopp gitt henne et ark der partiet hennes har en søyle som er høyere enn Høyre sin.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 32,2 prosent på målingen som Norstat har gjort for NRK. Høyre får 30,4 prosent. I mai var de samme tallene henholdsvis 25,5 og 34,8 prosent.

Meningsmåling for Stavanger september 2023 Meningsmålingen i september sammenlignet med forrige måling i mai. Parti Oppslutning Endring 32,2% AP +6,7 30,4% H −4,4 7,2% FRP −2,1 4,7% MDG +1,8 4,6% INP +1,8 4,5% SV −0,8 4,3% R −1,2 4,3% V +0,8 4,3% KRF +1,6 1,5% KON +0,5 0,9% SP −3,1 1,1% Andre +0,3 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 604 intervjuer gjort i perioden 30.8.23–5.9.23. Feilmarginer fra 0,7–4,5 pp. Kilde: Norstat

– Dette er en måling jeg vil kalle spektakulær, sier NRK-kommentator Tone Sofie Aglen.

Grunnen er følgende:

Stavanger har «alltid» vært en Høyre-by. At Nessa Nordtun og venstresida tok makta for fire år siden var som en unntakstilstand å regne, ifølge NRK-kommentatoren.

– Enkelte har til og med sagt at Høyres ordførerkandidat like så greit kan reise på ferie eller spille golf som å drive valgkamp, sier Aglen.

Men valgkamp har det blitt. Smilet til Kari Nessa Nordtun er enda bredere enn på de mange valgkampplakatene rundt om i byen.

– Dette er utrolig oppløftsendene, inspirerende og motiverende. Jeg blir kjempeglad, men det er mandag som teller, at folk faktisk går og stemmer! sier hun.

Kari Nessa Nordtun får tildelt resultatene fra siste måling for NRK. Foto: Øystein Otterdal / NRK

«Eg lige Kari»

Nasjonalt har det vært krisemåling etter krisemåling for Ap, men i oljebyen har det gått stikk motsatt vei. Og flere eksperter peker på spesielt én grunn:

Kari Nessa Nordtun.

På fire år har 37-åringen fått store deler av byen til å kalle henne «Kari».

– Jeg foretrekker Kari, absolutt, sier Camilla Svendsen Dommersnes.

Hun har akkurat forhåndsstemt i brakka på Torget i Stavanger.

– De har gjennomført mange av sakene de satte seg fore for fire år siden. Og Kari er en strålende person til å lede Stavanger inn i framtiden. Hun har masse visjoner og stor kunnskap om det hun holder på med, sier Svendsen Dommersnes.

Camilla Svendsen Dommersnes «lige» Kari Foto: Øystein Otterdal / NRK

Utfor Aps valgkampbod står det en stor pappfigur av Kari Nessa Nordtun. På plakatene står det «Eg lige Kari» og «Vil du ha Kari som ordfører, stem Arbeiderpartiet!».

Kommentator Tone Sofie Aglen mener partiet har lykkes med valgkampen i Stavanger.

– De har kjørt en veldig personretta valgkamp, for de har spilt på hennes popularitet. I tillegg tror jeg dette stuntet med gratis buss har satt Stavanger på kartet. Det har vært en sak mange har fått med seg og liker, sier hun.

Før sommeren skapte Kari Nessa Nordtun rabalder da hun og samarbeidspartiene sa at de skulle innføre gratis buss for alle innbyggerne i byen. I juli ble ordningen satt i verk.

– Det er inspirerende for folk å se at politikk virker, at det betyr noe for hverdagen din hvem som styrer byen, sier Nessa Nordtun.

Kari versus Sissel

Sissel Knutsen Hegdal er ordførerkandidat for Stavanger Høyre. Også hun er overrasket over den nye målingen.

– Det overrasker, men det motiverer. Jeg ser at vi ligger godt over 30 prosent, så vi ligger godt an.

At de havnet under Ap denne målingen, ser ikke ut til å legge en demper på Høyrekandidatens tro på et godt valg for partiet.

Sissel Knutsen Hegdal i Høyre sier hun blir motivert av den nye målingen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Jeg vil ikke si at denne målingen er en nedtur. Når Høyre har så gode tall, er det det jeg fokuserer på, og at vi skal gjøre et godt valg. Men det er sluttspurten som avgjør det.

– Det virker som valget i Stavanger ligner litt på et presidentvalg i USA – Kari mot Sissel?

– Det tor jeg media har en medvirkende årsak til. Men jeg ser at folk er spente på hvem som skal være ordfører, og det skjønner jeg godt. Det viktigste er å fokusere på politikken, budskapet og hva vi ønsker å gjøre lokalt.

Sissel Knutsen Hegdal med Høyre-veske. På den: et bilde av henne selv. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Avhengig av INP

Men for å få lov til å styre byen i fire år til, kan Ap og venstresida bli avhengige av Industri- og næringspartiet (INP). Partiet får 4,6 prosent og tre mandater på målingen fra Norstat.

– Mange vil nok tenke at INP er et parti som vil peke til høyresiden, selv om de holder kortene tett til brystet. Men Kari Nessa Nordtun har tidligere vist seg å være en god forhandler, sier Aglen og fortsetter:

– Hun har vært dyktig til å holde sammen mange partier som egentlig ikke liker hverandre så godt, og det sies at hun har hatt gode samtaler med INP i Stavanger, sier Aglen.

Mandatfordeling kommunestyret Stavanger Plasser i kommunestyret i denne målingen sammenlignet med resultatet etter valget i 2019. Parti Antall mandater Endring Arbeiderpartiet AP 22 22 +4 Høyre H 21 21 +5 Fremskrittspartiet FRP 5 5 −1 Kristelig Folkeparti KRF 3 3 0 Rødt R 3 3 −1 Sosialistisk Venstreparti SV 3 3 0 Venstre V 3 3 0 Miljøpartiet De Grønne MDG 3 3 −1 Industri- og næringspartiet INP 3 3 +3 Konservativt KON 1 1 +1 Senterpartiet SP 0 0 −3 Andre ANDRE 0 0 −6 604 intervjuer gjort i perioden 30.8.23–5.9.23. Feilmarginer fra 0,7–4,5 pp. Kilde: Norstat