Det er ikke hverdagskost at flunkende nye oljefelt åpnes for produksjon i Nordsjøen. Ivar Aasen -feltet vest for Karmøy skal i løpet av 20 år produsere 200 millioner fat med olje.

Med dagens oljepris betyr det en inntjening på 100 milliarder kroner.

– Størstedelen av dette går til staten, og det betyr i neste omgang barnehageplasser, skole, helse og eldreomsorg. Velferdsstaten vår hadde ikke vært den samme uten olje- og gassnæringa, sier olje- energiminister Terje Søviknes (Frp).

– Fantastisk opplevelse

Selv om oljeproduksjonen egentlig startet julaften i fjor, var det først mandag at Søviknes var på plass for å åpne feltet offisielt.

Dette er den første turen offshore for den ferske statsråden, som mildt sagt er begeistret da NRK treffer ham på den flunkende nye Ivar Aasen-plattformen.

Ivar Aasen-plattformen fra helikoptervinduet. Feltet ligger på Utsirahøyden – i nærheten av gigantfeltet Johan Sverdrup. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det har vært en fantastisk opplevelse for meg å se Ivar Aasen-plattformen i full drift. Det er noe alle nordmenn burde få oppleve en gang i livet, sier Søviknes.

Det er det nylig sammenslåtte selskapet Aker BP som er operatør på feltet. Selskapet ble dannet i fjor sommer etter en fusjon mellom Det Norske og BP Norge.

Starten på nytt oljeeventyr

Ivar Aasen-feltet er på mange måter startskuddet for det som flere mener er et nytt oljeeventyr. Noen kilometer lenger øst ligger Johan Sverdrup-feltet, som er et av de største oljefeltene som er funnet i Nordsjøen noen gang. Litt sør ligger Edvard Grieg som startet produksjonen i 2015. Hele dette området kalles Utsirahøyden.

– Utsirahøyden er et av de mest prospektive områdene i norsk oljesektor, og kommer til å ha enormt mye å si for norsk olje- og gassindustri de neste 50 årene, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.

Det er første gang selskapet bygger ut et stort felt som operatør. Og Hersvik legger ikke skjul på at Aker BP går mot strømmen i olje- og gassindustrien.

– Vi tror at det å satse når ingen andre satser, gir oss en fordel. Og når vi har kapital og kompetanse, er det fristende å ta spranget, sier han.

Få folk ute

Det er imidlertid begrenset hvor mange arbeidsplasser feltet vil generere i den hardt prøvede bransjen. Målet er at feltet skal driftes med kun 21 personer på plass på plattformen. Store deler av driften skal nemlig styres fra land.

Sånn må det være, konstaterer olje- og energiminister Søviknes.

– Jeg tror det er helt riktig at olje- og gassnæringen bruker de mulighetene som ny teknologi gir. Det gjør oss konkurransedyktige i et internasjonalt marked. Vi er nødt til å ha de beste prosjektene med de laveste kostnadene, sier han.