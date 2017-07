Ap med barnehageløft – men veit ikkje når det kan gjennomførast

GØYMSEL: Natalie Langøy Dommersnes (6) fann Støre bak det same treet han gøymde seg bak då han var i Haugesund i same ærend for fire år sidan. – Eg hugsar eg meinte det var ein god gøymestad. Det var det openbart ikkje, sa Støre i friluftsområdet Djupadalen.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK