Nå lønner det seg å få barn i november

Med seks dager sikret nyfødte Josefine en barnehageplass. Hun ble født 25. november, og kom akkurat innenfor den nye barnehagegarantien til regjeringen.

Moren, Margaretha Kraus Horten, kan puste lettet ut. Hun har opplevd begge deler: å ha flaks og uflaks med barnehageopptaket.

Da hun var gravid med storebroren til Josefine var det ikke like lett.

– Det usikkerhet rundt jobbsituasjonen min og jeg kunne ikke planlegge fremover. Jeg var heldig denne gangen, men hva med desemberbarna? De må fortsatt vente lenge, sier hun.

Budsjettforhandlingene ble landet dager etter Josefine ble født, og nå gjelder det altså å være født før 1. desember.

NOVEMBERBARN: Siden regjeringen kom til makten har de utvidet retten for å inkludere barn født i september, oktober, og nå november. Her er Josefine og moren hennes, Margaretha Kraus Horten. Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

Tre uker etter Josefine ble født, kom en annen jente til verden. Alma ble et desemberbarn. Foreldrene hennes prøvde til og med å planlegge når de skulle få barn, uten hell.

– Vi ville ikke få barn i desember, på grunn av jula. Men da vi ikke ble gravide det første halvåret, stoppet vi ikke å prøve på grunn av barnehageopptaket. Så det blir en kabal som må gå opp, sier Kristin Thorset til NRK.

Det er synd at man må planlegge barn ut i fra barnehageopptaket. Kristin Thorset

Når man er født på året kan ha mye å si, og desemberbarna kommer ikke bare dårlig ut i barnehageopptaket. Noe forskning viser at tidligfødte presterer best i skolen og at barn født de tre første månedene av året, har større sjanser for å bli gode fotballspillere enn de som er født sent på året.

DESEMBERBARN: – Det er synd at man må prøve å planlegge barn ut ifra barnehageopptaket, sier Kristin Thorset. Foto: Privat

Moren til Alma er likevel ikke bekymret. Hun er selv lærer på en barneskole og ser at elevene hennes klarer seg like bra, enten de er født tidlig eller sent på året. Men helst skulle Thorset sett at Alma fikk begynne i barnehagen tidlig.

– Kontantstøtten er lav, så det er ikke gunstig å bli hjemme mer enn ett år, og barnehagen er en fin læringsarena, forteller hun.

I Norge får foreldre permisjon i ett år med full lønn. Men når tiden er ute må foreldre med desemberbarn vente ytterligere åtte måneder til, før de har garantert barnehageplass for ettåringene sine.

Høyre vil ha rullerende opptak

Etter Solberg-regjeringen kom til makten har de utvidet retten for å inkludere barn født i september, oktober, og nå november. Det har vært blant KrF og Venstres krav til å støtte budsjettet som samarbeidspartier.

Høyre sier at mange kommuner allerede har rullerende opptak og at målet deres er at dette skal gjelde i hele landet, men at de til nå har prioritert flere pedagoger og lavere pris for de med dårlig råd.

– Vårt mål er å gi kommunene mulighet til et mer fleksibelt opptak enn i dag slik at foreldrene ikke behøver å forholde seg til datoer og måneder, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.