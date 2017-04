Solberg mener Ap er redd for å provosere Sp

– Vi har ventet i tre år på at Ap skulle slutte å snakke nedsettende om andre og heller komme med sin egen politikk. Slik gikk det ikke denne gangen heller, mener statsministeren.

Hun brukte sin tale til Høyres sentralstyre mandag til å svare på det harde skytset Aps landsmøte rettet mot regjeringen under helgens landsmøte.

– Selv de få reformideene som partiledelsen hadde foreslått, ble stemt ned eller svekket av landsmøtet, mener hun.

– Redd for å provosere

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg på Høyres sentralstyremøte mandag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Senterpartiet har gått kraftig fram på meningsmålingene i år, og fikk en oppslutning på 11,3 prosent på NRKs aprilmåling. Det skjer blant annet på bekostning av Arbeiderpartiet, som fikk 33,4 prosent oppslutning.

Det tror Solberg påvirker partiets politikk.

– Vi ser et Ap som svikter sin historiske rolle som reformparti av frykt for å provosere Senterpartiet. Ap har gått fra reformparti til reverseringsparti, sier hun.

– Venstredreining

Under helgens landsmøte fyrte partileder Jonas Gahr Støre (Ap) løs mot dagens regjering, og anklagde Solberg for å aktivt bidra til økte forskjeller og et utrygt arbeidsmarked.

Selv mener Solberg at Ap har tatt et steg til venstre i løpet av helgen, gjennom en rekke vedtak innenfor felt som skattepolitikk, asyl- og innvandringspolitikk og skolepolitikk.

– Det er mye som er uklart med Støres regjeringsalternativ. Løsningen kan bli at Ap, Sp, SV og MDG styrer politikken. For å si det slik, det der høres ikke ut som en allianse for verdiskaping, mener hun, og viser til Aps planer om skatteøkning, SV og MDGs nei til oljeboring og SV og Sps nei til EØS.

– EØS-avtalen er en avtale som sikrer at vi kan selge fisk og tømmer til Europa, understreker hun.