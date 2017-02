– Alex går veldig hardt ut mot sin egen by her, og det kan jeg jo identifisere meg litt med, sier skuespiller Alexandra Gjerpen.

I andre episode av sesong to av «Unge lovende» reiser kjæresteparet Alex og Kimmo hjem til Sandnes for å gå i begravelse. Samtidig får de tilbud om å arve et hus og Kimmo lanserer ideen om å flytte hjem. Alex er mildt sagt uenig.

Kimmo og Alex diskuterer muligheten for å flytte hjem til Sandnes. Foto: NRK

– Sandnes var ikke identiteten min

Forferdelsen over å flytte hjem til Sandnes var ikke helt fremmed for Alexandra Gjerpen.

– Da jeg flytta fra Sandnes var det nesten som et ungdomsopprør der jeg hadde utrolig behov for å distansere meg fra Sandnes. Sandnes var ikke identiteten min, sier hun.

– Når man er ambisiøs, vil ut til Oslo, og videre ut i verden, får man kanskje behov for å identifisere seg med storbylivet. Da ble rett og slett Sandnes litt for lite, legger hun til.

– Har blitt kjempeglad i Sandnes

Men det var fem år siden. I dag beskriver hun episoden som et kjærlighetsbrev til Sandnes fra henne selv og serieskaper Silje Seljeseth.

– På mine eldre dager har jeg blitt kjempeglad i Sandnes. Man kan jo reise hvor man vil, men ingen ting slår hjembyen. Jeg har jo bodd en del år i New York, og det er mye hyggeligere å kjøpe seg en bolle i Langgata, sier hun.

Jeg elsker Sandnes, komle, Sandnesposten, Langgata og Ruten. Alexandra Gjerpen

Åpner for å flytte hjem

Episoden viser Sandnes med rulletobakk, pub og kebab, et litt karikert bilde, som hun tror Sandnesfolket setter pris på.

– Jeg tror de har såpass beina på jorda at de tar det som komedie. Og jeg har bare hørt hyggelige ting. Jeg håper ikke jeg er bannlyst i Sandnes, ler hun.

Alexandra Gjerpen bor fortsatt i Oslo, men er i Sandnes minst to ganger i året.

Er det aktuelt å flytte hjem?

– For fem år siden hadde jeg, som Alex, sagt; ALDRI I LIVET, men man forandrer seg. Nå er det veldig mange av vennene mine som flytter tilbake, og det er absolutt ikke utelukket, sier hun.