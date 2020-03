– Stengte grenser kan gi langvarig oljeprisnedgang

​​​​​​ – De enkelte landene er på ulike stadier i å bekjempe virusspredningen. Vi kan få et scenario hvor Norge etter hvert klarer å få kontroll, men hvor grensene fortsatt må holdes stengt fordi andre land henger etter, sier Harald Espedal.

Stavanger-investoren har fortid som toppsjef i Skagenfondene. I dag er han styreleder i store selskaper som Lyse, Solstad Offshore og Sandnes Sparebank.

– Det kan bli betydelige reiserestriksjoner mellom land og verdensdeler i lang tid framover, legger han til.

Blant annet derfor ser han fare for at oljeprisen kan holde seg lav lenge. Hvis det da ikke skulle bli større kutt i produksjonen.

Mer enn 60 prosent av verdensforbruket av olje er nemlig relatert til ulike former for transport.

Nye prisdropp

Prisen på et fat nordsjøolje falt onsdag kveld til 25 dollar – under halvparten av prisen for en måned siden, og det laveste nivået på 17 år.

Iraks oljeminister har nå, ifølge Reuters, bedt OPEC om krisemøte for å stabilisere et oljemarked hvor det for tiden er full priskrig.

Det er priskrig på olje for tiden, og Irak roper på OPEC. Foto: RAMZI BOUDINA / Reuters

I prognosene tar Espedal høyde for at regjeringen må begynne å løsne på de strengeste restriksjonene i Norge innen noen uker. Alt annet vil bli for dyrt for samfunnet.

– I enkelte bransjer, for eksempel tjenesteytende sektor, kan man ikke klare stort mer enn fire uker, selv med store statlige redningspakker, tror han.

– USA er en nøkkelfaktor

Espedal minner likevel om at økonomiske kriser som denne har det sentrale problemet utenfor økonomien i seg selv.

– Slike kriser pleier å hente seg raskere inn enn når de utløses av store underliggende gjeldsproblemer, som under finanskrisen, eller for høy prisstigning, som på 1970- og 80-tallet.

Hva skjer med transportsektoren i USA framover når landet går inn i en dyp koronakrise? Økonomer mener dette blir en nøkkelfaktor for oljeprisutviklingen. Her fra Times Square i New York. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Han mener en nøkkelfaktor er hva som vil skje i USA framover: Hvordan USA klarer å bekjempe pandemien, og til hvilken pris.

USA står for rundt 20 prosent av etterspørselen i et oljemarked hvor det forbrukes rundt 100 millioner fat til dagen. EU-landene står samlet for 15 prosent, marginalt høyere enn Kina.

– Hvor raskt henter Asia seg inn igjen?

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank er enig med Espedal i at USA er X-faktoren i det store oljeprisbildet framover.

– Dette er en spesiell krise som gir et sjokk i økonomien. Dersom nedturen dempes med kraftige tiltak som reduserer varigheten, har vi tidligere sett at etterspørselen etter olje tar seg opp igjen etter hvert, sier han.

Knudsen ser allerede tegn til at Kina har begynt å få tilbake en viss kontroll, i likhet med flere andre land i Asia.

– Det blir spennende å se de neste nøkkeltallene som viser hvor raskt forbruket i Asia klarer å hente seg inn igjen, sier han.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Sjeføkonomen tror enkeltbedrifter etter hvert vil ta grep for å kunne holde aktiviteten i gang, for eksempel virustesting av egne ansatte.

– På sikt vil man kunne se at bedrifter og andre regulerer dette selv, heller enn myndighetene, hevder han.

– Hva tenker du om Espedals spådommer om reiserestriksjoner i lang tid, og at dette kan strupe oljemarkedet?

– Det er godt mulig at grensene forblir stengte lenge i store deler av verden. Først og fremst vil dette ramme enkeltnæringer tungt, som for eksempel turisme. Og det kan dessuten begrense muligheten for å flytte på arbeidskraft.

Når det gjelder oljeetterspørselen er anslagene nå en flat eller svakt fallende kurve i 2020, men ikke noe kollaps, ifølge sjeføkonomen.

– Ting vil hente seg inn igjen, men tidsperspektivene er usikre. Akkurat nå er det mye som er usikkert, avslutter Kyrre M. Knudsen.

– Rogaland rammes dobbelt

Marianne Chesak (Ap) er fylkesordfører i Rogaland, en del av Norge som rammes særlig hardt nå.

– Vi får koronakrisen som alle andre, og så rammes vi i tillegg hardt av oljeprisfallet siden næringslivet i regionen er så oljeeksponert, sier hun.

Marianne Chesak (Ap), fylkesordfører i Rogaland etterlyser regionale krisepakker. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

Fylkesordføreren er glad for den omfattende krisehjelpen for næringslivet, men etterlyser spesifikke pakker på fylkesnivå.

– Det må enda sterkere lut til. I Rogaland kan vi øke aktivitetsnivået på kort sikt ved å forsere større samferdselsprosjekter, og et nødvendig vedlikehold av fylkesveiene. Det er også en rekke bygg som kan rehabiliteres. Nå er det viktig å få satt i gang nye prosjekter raskt, men da aktiviteter som ikke gir økt smittepress, sier Chesak.

– Det er ikke mange år siden Rogaland var gjennom en tøff krise etter et tilsvarende kraftig oljeprisfall. Hvor ble det av omstillingen som alle snakket om da?

– Vi har lett for å glemme. Da oljeprisen steg igjen, gikk livet tilbake til normalen. Nå har vi fått nok en påminnelse om hvor utsatte vi er her i fylket. Det blir helt nødvendig å jobbe videre med å omstille oss for å ha flere bein å stå på.