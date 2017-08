– Det er ikke fritt fram for papirløse

Politiadvokat Kristoffer B. Johannessen ved Sør-Vest politidistrikt. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er ikke fritt fram for å bruke papirløse flyktninger i arbeid, sier politiadvokat Kristoffer B Johannessen ved felles utlendings- og forvaltningsenhet i Sør-Vest politidistrikt. I går ble det kjent at politiet legger bort saken mot Arne Viste og IMI-kirken i Stavanger som flere ganger har ansatt asylsøkere som ikke har arbeidstillatelse, og som har fått endelig avslag på asylsøknaden.

Brøt loven med vilje

Arne Viste og hans bemanningsbyrå har ansatt papirløse. I snart to år har han brutt loven, med fullt overlegg, gang på gang. Han har ansatt 20 papirløse, og politiet krevde at virksomheten opphørte. . En av dem som har fått jobb gjennom Plog A/S, er Tita Abraham Mekonnen. Hun har fått endelig avslag på asyl i Norge, men hjemlandet Eritrea vil ikke ta henne imot .

At etterforskningen er ferdig, og saken nå er henlagt, vil ikke politiadvokaten kommentere.

–Men det endrer ikke politiets oppfatning av loven, fortsetter Johannessen. Han understreker at det ikke er lov å ha folk i arbeid som ikke har arbeidstillatelse. Dette er noe som er straffbart, og de som ansetter papirløse, risikerer straffeforfølgelse, sier Johannessen.

–Vanskelig og krevende sak

Geir Toskedal er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Geir Toskedal, er glad for at Tita får starte et meningsfullt liv etter at politisaken er henlagt.

–Vi var spent på dette, for det er en krevende sak. Det er 2–3000 papirløse i Norge, og jeg håper det blir en individuell vurdering av disse sakene, som jeg regner med er gjort i dette tilfellet. For det er folk som har bodd i dette landet i 10–20 år uten noe meningsfullt å gjøre, og det er ille, sier Toskedal.

Fortsetter virksomheten

Arne Viste i Plog AS er ikke i tvil om at virksomheten hans der han ansetter papirløse flyktninger, kommer til å fortsette. I en pressemelding skriver Viste at dette er en kjempeseier. Dersom saken skal videre i rettsapparatet, må statsadvokaten kan omgjøre henleggelsen.