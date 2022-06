De siste dagene er det funnet døde fugler med fugleinfluensa to steder på Haugalandet og i Askvoll i Vestland.

Dette skjer etter at erfarne ornitologer fortalte at de var bekymret over døde fugler som skyllet i land langs kysten. De fryktet at fuglene var døde av fugleinfluensa.

Nå bekrefter Mattilsynet at det er funnet fugleinfluensa på til sammen 15 fugler langs kysten.

Det er bare et drøyt halvår siden det forrige store utbruddet av fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold på Jæren.

Dette er en av de døde fuglene som er funnet på Orrestranda. Bildet viser en død havsule, og er tatt tirsdag 14. juni. Foto: Kari Prestgaard

Det var eggbonde Kenneth Hole på Voll på Jæren som i november måtte slakte ned 7500 kyllinger fordi det ble påvist fugleinfluensa på gården hans.

Han liker ikke meldingene om smitte blant villfugl.

– Dette er absolutt noe vi følger med på. Jeg blir jo nervøs når jeg hører om ny smitte, sier Hole, som også er styremedlem i Rogaland fjørfelag.

FAKTA: Fugleinfluensa Ekspandér faktaboks Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler, som kan føre til en dødelighet i fjørfeflokker på opp til 100 prosent.

Sykdommen er forårsaket av et influensa A virus.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad.

Den alvorlige formen av sykdommen betegnes som sterkt sykdomsframkallende (høypatogen) fugleinfluensa.

Det finnes også varianter av fugleinfluensa som ikke er sykdomsframkallende, eller kun gir milde luftveissymptomer når de smitter fjørfe.

Fugleinfluensa smitter ved dråpesmitte fra øvre luftveier, og gjennom avføring eller støv av avføring som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Avføring fra én smittet fugl kan smitte mange tusen fjørfe.

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker. De som har blitt smittet har så langt man kjenner til vært i svært nær kontakt med syke eller døde fugler.

Man har ikke eksempler på at sykdommen har blitt overført til mennesker via mat eller drikkevann. (Kilde: Mattilsynet)

Nytt utbrudd vil ramme hardt

Han sier bransjen er svært opptatt av smittevern, og at de gjør det de kan for å unngå et nytt utbrudd.

– Vi har en ekstra smittesluse, som betyr ekstra klesskifte, skobytte, håndvask og desinfisering før vi går inn til hønene. Hvis vi blir rammet av et nytt utbrudd, vil det få veldig store konsekvenser, sier Hole.

Han tror ikke han vil orke å fortsette med fjørfe og eggproduksjon hvis han skulle få smitten inn på gården enda en gang.

– Det vil gå hardt utover motivasjonen. Jeg hadde nok vurdert hele fjørfeholdet hvis det skjer igjen, sier han.

Veien ble sperret av da det ble påvist fugleinfluensa på gården til Kenneth Hole i november i fjor. Foto: Emily Poole / NRK

– Mangler ressurser

Mattilsynet har fått kritikk fra blant annet ornitolog Alf Tore Mjøs for ikke å gjøre nok for å hindre smitte av fugleinfluensa.

Seksjonssjef Kari Haugstad i Mattilsynet mener det blant annet er et spørsmål om ressurser.

– Vi har ikke ressurser eller kapasitet til å fjerne døde fugler. Mattilsynet har ingen myndighet over eierløse fugler, sier hun.

– Er dere redde for at fugleinfluensaen skal spre seg raskt?

– Det vi vet er at fugleinfluensa er naturlig i villfuglbestanden. Det vi er redde for, er at det skal komme inn i kommersielle fjørfehold. Derfor ber vi folk om å være forsiktige.

Overvåker villfugl

I Rogaland er det funnet tre fugler i Klepp, to i Sola, én i Karmøy og én i Tysvær.

– Sju fugler er flere enn på samme tid i fjor. Men vi har oppfordret folk til å ta kontakt, og da blir det gjerne flere registreringer, sier avdelingssjef Geir Nødland i Mattilsynet.

Det er også funnet fugleinfluensa på fugl i kommunene Frøya, Hitra og Oslo, samt i Nordsjøen utenfor Rogaland. Prøvene er gjort av Veterinærinstituttet.

– Helt siden det kommersielle utbruddet i fjor, har villfuglbestanden vært under overvåkning i Rogaland, sier Nødland.