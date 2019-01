Politiet søker kontakt med tre vitner i forsvinningssaken

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært savnet siden hun forsvant fra hjemmet sitt på Fjellhamar i Lørenskog på Halloween, 31. oktober, i fjor.

Politiet viser på pressekonferansen to videoer fra onsdag 31. oktober, fra henholdsvis klokken halv åtte og åtte om morgenen.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvant fra sitt hjem på Halloween. Foto: Privat

Videoene er fanget av overvåkingskameraer ved Futurum-bygget i Nordliveien på Rasta i Lørenskog. Dette er arbeidsplassen til Tom Hagen, Anne-Elisabeths Falkevik Hagens ektemann.

Videoene viser tre forskjellige personer som passerer bygningen, to til fots og én på sykkel.

Politiet ønsker å komme i kontakt med disse tre personene, som har status som vitner i saken.

– Det er fortsatt ingen mistenkte i saken, sier politiinspektør Tommy Brøske fra Felles enhet for etterretning og etterforskning.

Foto: GRAFIKK: OLE-MORTEN ØDEGAARD SYNNE GJUL WROLL-EVENSEN

Han sier det ikke har vært noen kontakt med motparten eller livstegn fra Falkevik Hagen etter offentliggjøringen av saken.

– Vi vet ikke hvor hun holdes skjult. Vi vet heller ikke om hun har vært på samme sted siden hun forsvant.

I dag har politiet startet hundesøk i området rundt huset til ekteparet Hagen på Fjellhamar.

– Formålet med det er å sluttføre oppdraget i Sloraveien. Dette var blant de gjenstående oppgavene.

Hjemmet til ekteparet Hagen på Fjellhamar i Lørenskog, utenfor Oslo. Foto: Nadir Alam / NRK

Mottatt over 100 tips

Etter offentliggjøringen av saken har politiet mottatt over 100 tips om saken.

– Flere tips virker interessante og krever oppfølging, sier politiinspektør Brøske.

Han oppfordrer alle som kan vite noe til å ta kontakt med politiet.

– Vi kan ikke utelukke at familien, eiendommen og arbeidsplassen til ektemannen har vært kartlagt eller holdt under oppsikt i tiden forut. Vi håper og tro at det fortsatt er personer med informasjon om saken.

Politiet har sendt ut et rundskriv med informasjon om saken og om muligheten for trusler mot andre velstående personer til alle politidistriktene i Norge etter at saken ble offentlig kjent.

– Varslingen understreket at etterforskningen i vår sak ikke har gitt holdepunkter for at andre lignende objekter er truet, eller har blitt kartlagt, sier Brøske.

Frem til onsdag har politiets etterforskning vært holdt hemmelig for offentligheten, og politiet har ikke villet kommentere når de ble varslet om forsvinningen.

– Vi kan nå bekrefte at saken ble varslet til politiet onsdag 31. oktober. Politiet opprettet selv anmeldelse på forholdet, forteller Brøske nå.

VIDEO: Politiet vil ha opplysninger om to gående og en syklist, som er sett på videoovervåkning utenfor arbeidsplassen til Tom Hagen. Videoen er fra dagen Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvant. Foto: Skjermdump / politiet

Krav om betaling i kryptovaluta

Etter forsvinningen fant ektemannen Tom Hagen, en av Norges rikeste menn, flere ark i huset deres med krav om løsepenger på ni millioner euro betalt i kryptovalutaen Monero, sammen med trusler om vold dersom kravet ikke ble innfridd.

Hovedteorien til politiet er at 68-åringen er bortført fra hjemmet sitt.

– Familien opplever bortføringen av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen som en grusom og umenneskelig handling, sa familiens bistandsadvokat Svein Holden på en pressekonferanse onsdag.

Politiet har rådet familien til å ikke betale løsepengene som gjerningspersonen(e) krever. Dette rådet har familien valgt å følge så langt.

Tjent penger på strømhandel

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er ektefelle til en av Norges rikeste menn, den jevngamle investoren Tom Hagen.

Anne-Elisabeth og Tom Hagen giftet seg da de var 19 år gamle. Foto: Privat/Eivind Yggeseth / Privat/Finansavisen

Paret er bosatt på Fjellhamar i Lørenskog kommune, nordøst for Oslo, hvor de har levd tilbaketrukket og holdt en lav profil i mediene. Paret giftet seg i 1979, og har tre voksne barn i 30- og 40-årene.

Pengene skal i all hovedsak være tjent på eiendom og strømsalg. Størstedelen av formuen ligger i selskapet Elkraft hvor han eier 70 prosent av aksjene. Han var med på å grunnlegge Elkraft i 1992. Siden har selskapet hatt en enorm vekst.