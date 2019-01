Slik kan Hagen ha blitt bortført

Politiet frykter profesjonelle står bak det som kan være en bortføring på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

Den over 300 kvadratmeter store boligen til ekteparet Tom Hagen og Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ligger skjermet ned mot Langvannet i Lørenskog.

To veier og vann

Det er to veier inn til huset, én bilvei fra nord og en liten vei fra sør. Sistnevnte er en gangvei og lite egnet for bilkjøring. Boligen ligger mellom en blokk og en annen enebolig. Ifølge eiendomsopplysningen er tomten på over 800 kvadratmer, og huset ble bygget i 1981.

Hvis man ikke benytter seg av de to veiene til og fra huset, er det en offentlig brygge ved Langvannet. Vannet strekker seg 1,3 kilometer mot nordvest.

Politiets teori er at en kidnapping har skjedd om morgenen eller tidlig formiddag 31. oktober, for ti uker siden. Dette er også siste livstegn fra 68-åringen.

– Vår hovedhypotese er at fornærmede er bortført fra sitt hjem mot sin vilje av ukjente gjerningsmenn, sier politiinspektør Tommy Brøske ved felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt.

Naboer så politi

En av naboene til ekteparet Hagen forteller at han ble oppsøkt av sivilt politi på ettermiddagen den 31. oktober.

BORTFØRT? Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært savnet siden 31. oktober i fjor. Det er fremsatt alvorlige trusler og krav om løsepenger. Foto: Politiet, med tillatelse av familien

– Da jeg parkerte i garasjen etter å ha vært i butikken, stod det to personer der, en mann og en kvinne. De sa de kom fra politiet og lette etter en 13 år gammel jente som var forsvunnet. Siden det var kaldt, spurte de om de kunne sitte inne hos oss og følge med gjennom vinduet. De satt der i seks timer, men da klokka ble 22.30 ba jeg dem om å gå, siden kona mi ikke var i form. Da satte de seg i bilen og satt der hele natta, forteller naboen til NRK.

Ifølge naboen kjørte de biler med falske skilter. Det stod en hvit varebil i oppkjørselen der, men skiltene tilhørte en helt annen bil, en Toyota.

Han forteller at flere naboer har blitt avhørt.

– Det har alltid vært en del trafikk til husene her, men vi la merke til én ting. Ekteparet Hagen pleide alltid å legge seg tidlig, i 21-tida, men plutselig stod lyset inne i huset på døgnet rundt. Dette var et par dager etter at politiet hadde vært hos oss.

EKTEMANN: Tom Hagen er ektemann til Anne-Elisabeth Falkevik Hagen Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Rolf Arne Letvik har kjent familien i lang tid og visste at 68-åringen var savnet.

– Vi har hatt et hyggelig naboskap siden vi bygget samtidig i 1980, og vi kjente familien før det også. Det er sjokkerende. Nå har vi visst at Anne-Elisabeth har vært savnet siden oktober, men at det lå en slags kidnapping er helt nytt og en helt fremmed tanke for meg, sier Rolf Arne Letvik.

NABO: Rolf Arne Letvik har kjent familien siden 1970-tallet. Foto: NRK

En annen nabo sier til NRK at han ikke visste noe om saken før den ble kjent i media i dag.

– Dette er skremmende. Hvis det er kidnapping, så er dette veldig skremmende, sier en nabo som går tur i området.

– Dette må jo være forferdelig for familien, sier en annen nabo.

Spor

Det er gjennomført omfattende kriminaltekniske undersøkelser ved boligen. Politiet sitter på spor, men vil ikke si nå hva slags ledetråder de har å gå etter.

Etter det NRK erfarer har politiet funnet en lapp inne i huset som knyttes til forsvinningen.

Politiet sier de har flere hypoteser om hva som har skjedd, men de etterforsker saken som frihetsberøvelse, paragraf 255.

– Det er fremsatt krav om løsepenger i kryptovaluta og truet med alvorlige konsekvenser hvis kravet ikke innfris, sier politiinspektør Brøske.

Politiet minner om at 31. oktober var halloween og at det kan hjelpe vitner å huske dagen:

– Vi ber om at personer som har vært i dette området onsdag 31. oktober om morgenen eller dagene i forveien, om å melde seg, sier Brøske.

HUSET: Det har ikke vært noen aktivitet ved boligen til familien mens NRK har vært der i onsdag formiddag. Foto: Halldor Asvall / NRK

Politiet ber folk melde seg om de har video fra dashbord-kamera i bil, mobilkamera, overvåkning av bolig eller lignende i området på den aktuelle dagen eller dagene i forveien.

Politiet sier de ikke vet ikke hvor Anne-Elisabeth Falkevik Hagen holdes skjult.

– Slik vi ser det kan skjulestedet være så vel innenfor som utenfor Norges grenser, sier Brøske.

Kripos sier til NRK at de har bistått Øst politidistrikt i etterforskningen, men vil ikke kommentere når etterforskningen startet.

– Vi har bistått med teknisk, taktisk og teknologisk kompetanse, i tillegg til at vi er kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Vi har bistått Øst politidistrikt med mye ressurser helt siden de startet etterforskning, sier Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Kripos til NRK.

– Kontakt med motpart

Ektemannen Tom Hagen er en av Norges rikeste. Det pengesterke ekteparet har levd svært tilbaketrukket i en beskjeden enebolig på Fjellhamar i Akershus. Formuen er blant annet tjent på kraftsalg. Politiet har anbefalt familien om ikke å innfri kravet.

– Det har vært en svært begrenset kontakt med motpart. Gjerningsperson har valgt en digital kommunikasjonsplattform som i svært liten grad muliggjør kommunikasjon. Det har ikke frem til nå vært noe muntlig kontakt. Det har videre ikke kommet livstegn fra fornærmede. Det har derimot heller ikke kommet tegn på at hun ikke er i live, sier Brøske

Politiet har avhørt en rekke vitner, men sier de velger å gå ut med saken nå for å komme videre i etterforskningen. Politiet har satt inn store ressurser i etterforskningen. Øst politidistrikt koordinerer og får bistand fra Kripos, Økokrim, Nasjonal beredskapsenhet, Europol og Interpol.